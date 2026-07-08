● ドジャース 3 － 4 ロッキーズ ○

＜現地時間7月7日 ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（32）が7日（日本時間8日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。MLB通算300本塁打となる今季20号の先頭打者アーチを放ったが、チームは逆転負けを喫した。

いきなり本拠地を沸かせた。初回、2ボールからロッキーズの先発右腕・ロレンゼンのシンカーをフルスイング。完璧に捉えた打球は、速度112.2マイル（約180.6キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度19度で左中間スタンドに吸い込まれる弾丸先頭打者アーチとなった。

前夜の19号2ランに続く2試合連続アーチ。これで史上170人目となるMLB通算300本塁打を達成し、1102試合目での到達は史上5人目の速さとなった。日本ハム時代は5シーズンで計48本塁打。日米通算では348本塁打となった。

3回の第2打席は中飛、5回の第3打席は四球、7回の第4打席は空振り三振。1点を追う9回の第5打席は無死一、二塁と一発出れば逆転サヨナラの場面だったが、救援右腕のロマノにバットをへし折られ三飛に倒れた。この日は4打数1安打1打点、1四球1三振の打撃結果。今季の打率は.294、OPSは.950となった。

ドジャースは先発のロブレフスキが7回1失点と好投し、11勝目の権利を持って降板。しかし3－１と2点リードで迎えた8回、2番手のクラインが先頭打者への四球から一死一、二塁のピンチを招くと、相手の5番・フリーマンを遊ゴロ併殺に仕留めたかと思われたゴロを、遊撃・ロハスが痛恨の後逸。これが適時失策となり1点差に迫られた。

ロバーツ監督はここで3番手のドライヤーにスイッチするも、一死一、三塁で続くマッカーシーにセーフティースクイズを決められ同点。さらに、三塁進塁を狙ったフリーマンを刺そうとした二塁・フリーランドの送球が悪送球となり、逸れたボールがダグアウトに入ってしまう不運にも見舞われ勝ち越し点を献上してしまった。

打線は1点を追う9回裏、無死一、二塁と逆転サヨナラの好機を作ったが、頼みの1番・大谷、2番・パヘス、3番・フリーマンが揃って凡退。後味の悪い逆転負けで今季の通算成績は60勝33敗となった。