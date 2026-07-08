ベルギーサッカー協会（RBFA）が7日、改めてアメリカ代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分猶予に関する声明を発表した。

FIFA（国際サッカー連盟）は5日、FIFAワールドカップ2026に出場していたアメリカ代表FWフォラリン・バログンに対する出場停止処分に、1年間の猶予を与えることを発表。この結果、ラウンド16でベルギー代表はアメリカ代表に4－1で勝利したものの、バログンはこの試合に先発出場を果たし、90＋2分までプレーをしていた。

しかし、このバログンに対する裁定の前にはアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領が、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に連絡していたことも明らかになっており、発表当初から大きな批判が寄せられ、RBFAは「このような前代未聞で、理解しがたく、正当化できない決定に対し、私たちは強い憤りを表明する」といった声明で異議を唱えていた。

ベルギー代表が準々決勝進出を果たしたなか、RBFAは改めて声明を発表。「RBFAは、現行のFIFA規則およびその運用に関する見直しを求めていく姿勢を堅持する。また、昨日の試合においてレッド・デビルズ（ベルギー代表）がピッチ上で見せた対応を誇りに思う。同時に、RBFAはピッチ外におけるこのFIFA関連の問題についても、引き続き追及していく所存だ」と試合は終わったものの、FIFAの不可解な裁定に継続して対応していくことを明らかにした。

「RBFAは法的安定性、透明性、公平な取り扱い、そしてフェアプレーの原則を完全に遵守する規律・ガバナンスの枠組みこそが、国際サッカーの発展に資すると確信している。明確な手続き、弁明の権利の尊重、そして規則の一貫した運用は、加盟協会、コーチ、選手、サポーター、その他すべてのステークホルダーからの信頼を維持するために不可欠なものだ」

「試合の結果にかかわらず、RBFAはFIFAに対し、恣意的な判断を排除し、これらの原則が正しく一貫して適用されるよう求めていく。その活動において私たちは世界中の何百万人ものサッカーファンや、多くの加盟協会から支持されていると感じている」

「最後に、コーチングスタッフおよび選手を代表し、このFIFAワールドカップ期間中、信じられないほど熱く揺るぎない声援を送ってくれたベルギーのサポーターの皆に心より感謝申し上げる。これから私たちは一丸となって、金曜日に行われるスペインとの準々決勝に全力を注いでいく」

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