大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初回に今季第20号となる先頭打者本塁打を放ち、日米通算300号本塁打を達成した。米メディア『FOXスポーツ紙でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

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ドジャースは1回表、先発のジャスティン・ロブレスキ投手がT.J.ラムフィールド内野手に四球を与えるも無失点の立ち上がりを見せた。











直後の1回裏、大谷はロッキーズ先発のマイケル・ロレンゼン投手の3球目を捉え、中堅スタンドへ飛び込む今季第20号の先頭打者ホームランを放ち先制に成功した。この本塁打で大谷は日米通算300号本塁打となる。



大谷の偉業達成にバーランダー氏は「大谷翔平、通算300号本塁打！彼は史上最高の選手だ！！」と綴っている。























【動画】大谷翔平、日米通算300号となる先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













SHOHEI OHTANI'S 300th MLB HOME RUN!

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【了】