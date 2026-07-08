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読売ジャイアンツの知念大成選手は7日、本拠地・東京ドームで行われた阪神タイガース戦に代打出場。プロ初打席で初安打を放った。







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7回、2点リードを許した場面の2死一、二塁で笹原操希選手の代打として登場。阪神先発の髙橋遥人投手が投じた5球目のツーシームに食らいつき、遊撃手のグラブを弾く遊安打で満塁の好機を作った。











その後代打出場した坂本勇人選手の走者一掃3点適時二塁打で知念選手がヘッドスライディングで本塁に生還し、逆転に成功。試合は4-3で巨人が勝利した。



沖縄尚学高、沖縄電力、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを経て2025年育成ドラフト5位で入団した26歳。



オイシックス時代の2年間ではイースタン・リーグの首位打者と打点王を獲得する実力者で、今季は二軍で結果を残し7月に支配下契約をつかんだばかり。



ファームでは17試合で打率.439という驚異的な数字を残しており、その勢いのままプロ初打席で結果を出した。























【動画】プロ初安打は髙橋遥人から！知念大成の泥臭いヒットが逆転劇の起点に



DAZNベースボールのXより





泥臭くも大きなプロ初ヒット㊗️



外角に食らいついた知念大成がプロ初打席で初安打

直後の逆転に繋がるチャンスメイク！



⚾️巨人×阪神

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【了】