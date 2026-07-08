







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの前川右京選手は7日、敵地・東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「6番・左翼」で先発出場。リードを一時2点に広げる豪快な第4号ソロホームランを放った。







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7回、先頭打者で迎えた第4打席。巨人4番手の赤星優志投手が投じた5球目の直球を完璧に捉えて、巨人ファンが陣取る右翼スタンド中段に突き刺した。











3日・5日・7日と3試合連続本塁打。7月は4試合で打率.500・3本塁打・OPS1.983と驚異的な数字を残しており、状態を上げている。



前川は2021年ドラフト4位で智弁学園高から阪神に入団した5年目外野手。



昨季は開幕スタメンを勝ち取りながら4月以降に低迷し、69試合の出場にとどまった。



本塁打もシーズン最終戦の1本のみに終わっていただけに、今季は開幕から自身の打撃を見つめ直し、巻き返しを図ってきた。



ここにきての3試合連続弾は、その努力が実を結びつつある証だ。



試合は巨人打線に一挙3点を奪われて逆転を許し、最終的に3-4で敗戦。前川選手の一発も勝利には結びつかなかった。























【動画】3試合連続弾！前川右京が右翼スタンドへ豪快な第4号ソロホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













この1点は大きい



前川右京がライトへホームラン

タイガース2点リードで終盤へ



⚾️巨人×阪神

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【了】