







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのコロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」で先発出場。第1打席に自身MLB通算300号となる、今季20号本塁打を放った。



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ロッキーズ先発はマイケル・ロレンゼン。エンゼルス時代の2022年には、ともに先発ローテーションを回ったかつてのチームメイトである。











大谷は第1打席、ロレンゼンの投じた3球目のシンカーを捉えると、ライナー性の打球はセンター方向へスタンドイン。打球速度112.2マイル（180.6キロ）、飛距離124.7メートル、打球角度19度の一発だった。



この一発で、大谷はMLB通算300号に到達。今シーズンの本塁打数も、村上宗隆、岡本和真に並ぶ20号の大台に乗せた。これでエンゼルス時代の2021年から、6年連続の20本クリアとなる。



次の節目は、あと2本にせまる日米通算350号。まだまだ大谷の活躍から目が離せない。

























【動画】大谷翔平、記念すべき通算300号がこちら！



MLBの公式Xより













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【了】