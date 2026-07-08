「サイダーに岩塩？」きっと誰もがそう思いますよね。しかし、東京ソラマチ「ぐるぐるしゃかしゃか」がこの夏贈る【岩塩サイダー】は、その常識を覆す衝撃の新体験です！アサヒ飲料の国民的炭酸飲料『三ツ矢サイダー』を、なんと巨大なヒマラヤ岩塩にかけ流して楽しむ、夏限定のスペシャルドリンク。甘さと塩味の絶妙なハーモニーが、あなたの夏の喉を潤すだけでなく、心まで満たしてくれるはずです。しかも、飲み終わった岩塩は持ち帰りOKという嬉しい特典も！

2026年7月11日（土）から販売がスタートするこのユニークなドリンクの全貌をご紹介しましょう。

東京ソラマチに「サイダー×岩塩」の衝撃！新感覚ドリンク「岩塩サイダー」が登場

東京スカイツリーのお膝元、東京ソラマチ4階に店舗を構える「塩をまぜる店 ぐるぐるしゃかしゃか」が、この夏、特別な2周年を迎えます。その記念企画として登場するのが、国民的炭酸飲料「三ツ矢サイダー」とのユニークなコラボレーションドリンク「岩塩サイダー」です。

このドリンクの最大の魅力は、その斬新な提供スタイルにあります。ただ塩を加えるだけでなく、カップの上に堂々と鎮座するひと塊の岩塩に、自分でサイダーをかけ流して楽しむという、まさに“体験型”の一杯。飲む前からワクワクが止まらない、そんな期待感に満ち溢れています。

自分でサイダーをかける！体験型ドリンクの魅力

炭酸飲料に少量の塩を加えることで、甘みが引き立ち、より爽やかに感じられることをご存知でしょうか？「岩塩サイダー」は、この美味しさの秘密をエンターテイメントに昇華させています。

カップの上に乗せられたひと塊の岩塩に、自分で三ツ矢サイダーをかける。このアクション自体が、まず楽しい体験です。サイダーが岩塩に触れるたびに、ほどよい塩味が溶け出し、甘味との絶妙なバランスが生まれるそう。真夏の火照った身体に、この爽快感はきっとたまらないはず。塩分と水分を美味しく、そして楽しく補給できる、まさに新しい夏のドリンクスタイルと言えるでしょう。

ただの塩じゃない！太古のロマンが詰まったヒマラヤ岩塩

この「岩塩サイダー」で使われるのは、ただの食卓塩ではありません。壮大なヒマラヤ山脈から採掘された天然の岩塩なんです。

「岩塩」とは、億万年もの昔、陸地に閉じ込められた太古の海水が、長い年月をかけて結晶化したもの。「ぐるぐるしゃかしゃか」の皆さんが「ロマンの塊」と表現するのも納得です。鉄分やミネラルが豊富に含まれ、単なるしょっぱさだけでなく、口当たりの良い甘みを感じる塩味が特徴なのだとか。さらに、塩のプロフェッショナルならではの工夫として、岩塩がサイダーに浸かりすぎると塩味が強くなりすぎてしまうため、浸かり続けないような工夫が施されているという細やかさも。最高のバランスで楽しめるよう、徹底的に考え抜かれています。

塩のプロが監修！奥深い味わいを支えるブレンド塩の秘密

「岩塩サイダー」の美味しさの秘密は、まだあります。ドリンクの中には、ソルトコーディネーター・青山志穂氏がレシピ監修した「三ツ矢サイダーに合う塩」が隠し味としてブレンドされているんです。

塩の専門家として、料理や体に合わせた塩選びをサポートするプロフェッショナルである青山志穂氏。彼女が手がけたオリジナルブレンド塩は、「三ツ矢サイダー」の甘さがおいしく引き立つように、そして夏バテ防止に欠かせないマグネシウムが豊富になるように設計されています。岩塩とこのブレンド塩の相乗効果で、さらに奥深い味わいが楽しめることでしょう。

飲んで終わりじゃない！岩塩は持ち帰って家でも楽しめる

「岩塩サイダー」の隠れた、しかし非常に魅力的なポイントがこちら。なんと、飲み終わった後の岩塩は、そのまま丸ごとお持ち帰りできるんです！

ただのテイクアウトドリンクではなく、「岩塩」という立派なお土産付き。持ち帰った岩塩は、ご自宅で再度「三ツ矢サイダー」をかけて楽しんだり、削ってお料理の風味付けに使ったり、はたまたお風呂に入れて入浴剤代わりにしたりと、様々な使い方ができます。一つの商品で何倍も楽しめる、まさに「岩塩サイダー」の醍醐味です。

「岩塩サイダー」を生み出した「塩のプロフェッショナル」たち

「塩をまぜる店 ぐるぐるしゃかしゃか」ってどんなお店？

今回のユニークなコラボレーションを生み出した「ぐるぐるしゃかしゃか」は、東京ソラマチにオープンして2周年を迎える「塩をまぜる店」です。

このお店のメインコンテンツは、「あなたにぴったりの塩」を見つけることができるワークショップ形式の体験。5種類の塩を食べ比べるところから始まり、スタッフの方と相談しながら、最終的にはソルトコーディネーター青山志穂氏監修の600種類にもおよぶブレンド塩の中から、自分だけのオリジナル塩をお持ち帰りできるんです。

オープンから2年間で約2万人ものお客様がこの「塩づくり体験」を楽しんでいるというから驚きです。リピーターも多く、「世界一の塩バタートースト」や「しおマトぺ」シリーズなど、様々な形で塩の魅力を発信し続けている、まさに塩のプロフェッショナル集団です。

国民的炭酸飲料「三ツ矢サイダー」がコラボに選ばれた理由

今回「ぐるぐるしゃかしゃか」とタッグを組んだのは、アサヒ飲料の「三ツ矢サイダー」です。

1884年に「平野水」として誕生し、140年以上の歴史を持つこの国民的ロングセラーブランドは、私たちの生活に深く根付いています。そのすっきりとした甘さと爽快な炭酸は、世代を超えて愛され続けていますよね。この信頼と実績ある「三ツ矢サイダー」と、塩のプロフェッショナル「ぐるぐるしゃかしゃか」の組み合わせは、まさに期待大です。

この夏限定！「岩塩サイダー」の商品詳細と購入情報

この夏、東京ソラマチでしか味わえない、特別な「岩塩サイダー」。ぜひ足を運んで、新感覚の味覚体験を楽しんでみてください。

岩塩サイダー〜9月末（予定）ぐるぐるしゃかしゃか (東京ソラマチ4階 イーストヤード10番地)

購入時の注意点

* 塩分の摂取量には十分ご注意ください。体調に合わせて適量でお楽しみください。

* 本商品はテイクアウトでの提供です。

* 期間や価格は変更になる可能性があります。

* 飲み終わった後の岩塩を入れるお持ち帰り用のパウチ袋が用意されています。その他の袋は用意できないためご注意ください。

店舗情報

* 店名: 塩をまぜる店『ぐるぐるしゃかしゃか』

* 所在地: 東京都墨田区押上1丁目1－2 東京ソラマチ4F

* 営業時間: 10：00～21：00

* アクセス:

* 東武スカイツリーライン・半蔵門線・京成線・都営浅草線「押上駅」

* 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」

この夏、東京ソラマチで「ぐるぐるしゃかしゃか」が贈る、甘くてしょっぱい、そして遊び心満載の「岩塩サイダー」をぜひ体験してみてください。きっと、忘れられない夏の思い出の一つになるはずですよ！

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ソルトコーディネーター青山志穂氏 公式HP: https://shiho-aoyama.com

青山志穂氏 Instagram: https://www.instagram.com/shiho_aoyama_

日本ソルトコーディネーター協会 公式サイト: https://saltcoordinator.jp

三ツ矢サイダー 公式サイト: https://www.asahiinryo.co.jp/mitsuya-cider/sp/

塩をまぜる店 ぐるぐるしゃかしゃか 公式サイト: https://guruguru-shakashaka.jp

ぐるぐるしゃかしゃか 塩づくり体験予約: https://eaty.rsv-site.owl-solution.jp/gurushaka-reserve/seat

ぐるぐるしゃかしゃか Instagram: https://www.instagram.com/guruguru_shakashaka/

株式会社バンブーカット 公式サイト: https://bamboo-cut.jp

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