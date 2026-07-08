自動車写真家・小川義文が初の花写真個展「美花選」を開催｜第12回グループ展「花極む」と連続開催

人が創り出した「車」と、自然が生み出した「花」。写真家・小川義文氏は対極にある二つの被写体に向き合ってきた。自動車写真の第一人者として40年以上にわたり活動してきた小川氏は、15年前から車とは対極にある存在としての「花」とも対峙している。

【画像】写真家・小川義文氏と門下生のアマチュア写真家が向き合ってきた「花」の写真（写真2点）

自動車写真で培われた造形感覚と光を読む力は、花の表情を読み解き切り取る力となる。人工物である車と違い、花は季節や時間、気候などによりまったく異なる表情を見せる。満開の花盛りだけが美しいとは限らない。生命力に満ちた新芽やつぼみから、萎れ枯れゆく姿まで、その時々の表情で人の心の奥底を刺激する。その美しさをいかに引き出し切り取るか。小川氏は長年培ってきた知見をアマチュア写真家に共有する育成プログラムをスタートし、そこで育った写真愛好家たちによる花の写真グループ展は、代官山ヒルサイドテラスの夏の恒例イベントとなり、写真鑑賞に加えて、友人や家族、来場者同士の再会や交流が生まれる場としても親しまれている。

2026年8月に開催する第12回花の写真グループ展「花極む」には、22名のアマチュア写真家が参加。第1回から12年間連続して出展するメンバーに加え、今年初参加となる2名も加わり、女性14名、男性８名の参加者が、それぞれ一年をかけて磨き上げた花写真を発表する。

そして2026年9月には、銀座のギャラリーゴトウにて小川義文氏自身による初の花写真個展「美花選」も開催される。これは小川氏が15年にわたり撮り続けてきた花写真の中から選び抜いた作品を展示する、彼の花写真の集大成となる展覧会だ。

ふたつの展覧会を通して、花を「美しいもの」として眺めるだけではない、写真表現としての奥深い魅力を感じてみてはいかがだろうか。

第12回 花の写真グループ展2026「花極む」

会期：2026年8月27日（木）〜30日（日）

時間：11:00〜18:00

会場：代官山ヒルサイドテラス エキシビションルーム

住所：東京都渋谷区猿楽町18-8 ヒルサイドテラスF棟

アクセス：東急東横線「代官山」駅より徒歩3分

主催：TokyoDays製作委員会

URL：https://www.tokyodays.jp

小川義文写真展「美花選」

会期：2026年9月13日（日）〜19日（土）

時間：12:00〜18:00（最終日は16:30）

会場：ギャラリーゴトウ

住所：東京都中央区銀座1-7-5 銀座中央ビル7F

電話：03-6410-8881

FAX：03-6410-8882

URL：https://www.gallery-goto.com