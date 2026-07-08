道の駅サーモンパーク千歳は7月4日から、来場者参加型のグルメイベント「サーモンカップ2026」を開始した。7月19日まで実施する。

紅の糸 いくらの滝ソーモンてっぺん丼

期間中は、同施設内の4店舗が、サーモン丼、ラーメン、定食、ベーカリーの各ジャンルで看板メニューや新作をかけた熱い勝負を繰り広げる。来場者の投票数や、実際の注文数(一部対決)などを反映して「新名物」が決定する。

海鮮丼屋とと丸「サーモン丼総選挙」(投票期間：7月19日まで)は、細切りのサーモンにいくらをかける「いくらの滝ソーモンてっぺん丼」(2,178円)や、3種類のサーモンを食べ比べできる「このサーモンは何？サーモン丼～いくら黄身醤油で～」(1,958円)など、趣向を凝らした4品がエントリー。1位に選ばれた丼は、7月22日～24日までの3日間限定で商品化・販売される。

今日のサーモン丼 ビジュいいじゃん♪～うますぎて飛ぶぞ～

サーモンベーカリー「新名物決定戦」(投票期間：7月19日まで)は、不動の王者「サーモンカレーパン」に、地元千歳産のとうきびを使用した新作「サーモンクリームシチューパン」(7月11日発売)が挑戦する。勝利メニューは7月22日～24日の3日間、各日先着60個限定で111円というお得な価格で販売する。

サーモンカレーパン