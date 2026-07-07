







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は6日（日本時間7日）、ドジャー・スタジアムでのコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。3回に、今季19号となる2点本塁打を放った。



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0－1とドジャース1点ビハインドの3回裏、この回先頭のダルトン・ラッシングが二塁打で出塁。無死二塁で大谷の第2打席が回ってきた。



ロッキーズの先発はベテラン左腕のカイル・フリーランド。初球、真ん中に来た141キロのカットボールを大谷が完璧に捉えた。











打球は逆方向に良い角度で上がり、左翼スタンドに吸い込まれた。出場6試合ぶりとなる今季19号の2ランでドジャースが2－1と逆転に成功した。



7月初の本塁打は大谷らしい逆方向へのアーチとなり、メジャー通算300号まであと1本と迫った。



ドジャースは4回にも4点を追加し、一時は6－1とリード。しかし、終盤に6－6の同点とされて延長戦にもつれた。



それでも11回裏、ドジャースはダルトン・ラッシングが適時打を放って8－7で勝利。激戦を制し、今季成績を60勝32敗とした。























【動画】衝撃の逆方向弾！大谷翔平の19号アーチ

MLB Japanの公式Xより













🔥 逆転の今季第19号2ランホームラン！！

MLB通算300号まであと1本としています！



3回、マウンドは好相性のフリーランド、

初球のカッターを打って左中間スタンドへ！



👉️この一発でラッシングが生還し、 逆転に成功！本日の300号到達もあるでしょうか？…

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【了】