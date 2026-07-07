千葉ロッテマリーンズ及びCHIBA LOTTE MARINES CUP 2026実行委員会は7日、千葉県内の中学硬式野球4リーグ（リトルシニア、ボーイズリーグ、ポニーリーグ、ヤングリーグ）に所属する56チームによる交流大会「CHIBA LOTTE MARINES CUP 2026千葉県中学硬式野球大会 supported by ダイユウホーム（「マリーンズカップ2026」）を7月11日から開催することになったと発表した。

マリーンズカップ2026は千葉県内の中学硬式チームが所属リーグの垣根を越えて一堂に会する大会。マリーンズカップは2010年に第1回大会が開催され、2019年まで10年連続で行われていた。今回で第16回目の大会となる（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から2020年は未開催、2021年は2回戦以降中止）。昨年の2025年大会優勝チームは木更津リトルシニア。7月25日から千葉県内の野球場にて試合を開催し、8月22日に決勝戦及び閉会式をZOZOマリンスタジアムで開催する予定だ。

▼ マリーンズカップ2026概要

【主催】株式会社千葉ロッテマリーンズ、CHIBA LOTTE MARINES CUP 2026実行委員会

【実行委員会構成団体】NPOクレンサ・スポーツ・アカデミー、（一財）日本リトルシニア中学硬式野球協会（リトルシニア）、（公財）日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）、（一社）日本ポニーベースボール協会（ポニーリーグ）、（一社）全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）、株式会社千葉ロッテマリーンズ

【目的】千葉県内硬式野球クラブの交流と青少年健全育成、野球の普及発展に寄与

【日程】7月11日～8月22日

※決勝戦：8月22日（ZOZOマリンスタジアム）、試合終了後に閉会式

【会場】ZOZOマリンスタジアム、他千葉県内野球場

【出場チーム】（一財）日本リトルシニア中学硬式野球協会（リトルシニア）：29チーム、（公財）日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）：18チーム、（一社）日本ポニーベースボール協会（ポニーリーグ）：7チーム、（一社）全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）：2チーム