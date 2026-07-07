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読売ジャイアンツやMLBボストン・レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が6日、自身のInstagramを更新。スタンフォード大の佐々木麟太郎選手とのツーショットを公開した。



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上原氏の投稿は「佐々木麟太郎ですよ〜」とインパクトのある書き出しで始まり、「デカい、頭がいい選手なんだろうな、って感じました」と続けた。











佐々木は花巻東高時代に通算140本塁打を放った実績を持つが、プロ志望届は提出せずに卒業後は米スタンフォード大に進学した。



その後、2025年10月23日に行われたNPBドラフト会議で、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが佐々木を1位指名。抽選でソフトバンクが交渉権を得た。



7月11日、12日（日本時間12、13日）には、MLBのドラフトが開かれる。ソフトバンク入団か、MLBへの挑戦か、スタンフォード大でのプレーを継続か。佐々木の決断に注目が集まっている。



上原氏は投稿で「日本なのか、アメリカなのか、野球人生、悔いのない選択をしてほしいね」とエールを送り、「忙しいだろうから、身体に気をつけて頑張って」と21歳を労わった。























【投稿】上原浩治が小さく見える！佐々木麟太郎とのツーショット

Koji Uehara(@koji19uehara)のInstagramより













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【了】