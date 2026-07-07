







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、サンディエゴ・パドレス戦で再びダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組むことになった。前回登板では2人の間に混乱が生じており、2人の再結成には注目が集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は、パドレスとの連戦初戦を前に、大谷の次回登板でラッシングが捕手を務めることを明らかにした。ラッシングは直近3試合で大谷の球を受けており、次回も同じ組み合わせで臨むことになる。











大谷とラッシングは前回登板でサインが合わず、パスボールによる失点につながった。さらに、大谷が複数の判定にチャレンジを求めた一方で、ラッシングはそれに応じない場面があり、双方に苛立ちが見える形となった。



その後、ラッシングは大谷と多く話し合ったことを明かし、若手である自分がこの状況を受け止め、乗り越える必要があると語った。大谷がやりたいようにプレーできる環境を作ることが、自分の役割だと認識しているようだ。



注目の集まる大谷とラッシングのバッテリーについて、カムラス氏は「前回、2回に公の場で意見の相違が見られた後、ロバーツ監督はラッシングを再び大谷の捕手として起用すべきか迷っていたが、このバッテリーが再び組むことが確定した」と言及した。





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