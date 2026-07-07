毎日きちんとたんぱく質を摂れていますか？「プロテインは苦手…」そんなあなたに朗報です！私も最初は驚いたのですが、なんといつもの麦茶で手軽にたんぱく質が補給できる時代が来ました。「タンパクティー 麦茶プラス」は、家族みんなの健康習慣を変えるかもしれない、新発想の粉末健康飲料。この記事を読めば、その魅力と続けやすさの秘密がわかりますよ！

毎日をもっと強く！「タンパクティー」が変える健康習慣

「毎日プロテインを飲むのはちょっと大変…」「もっと手軽に、家族みんなでたんぱく質を摂りたい」—そんな風に感じている方は少なくないのではないでしょうか。健康意識が高まる今、私たちの体を作る大切な栄養素である「たんぱく質」の摂取は、年齢やライフスタイルを問わず注目されています。

しかし、毎日の食事で意識し続けたり、甘いプロテイン飲料を継続したりするのは、意外とハードルが高いものですよね。

そんな固定観念を覆す、まさかの新提案が飛び込んできました！ 株式会社アースカラーが開発したのは、なんと 「お茶でたんぱく質補給」 という画期的な発想。しかも、そのうちの一つである「麦茶プラス」は、たんぱく質を配合した粉末麦茶飲料として世界初※1という快挙です。

これはもう、まさに「意識しない健康習慣」の始まりかもしれません。

驚きの手軽さ！「麦茶プラス」で始める新習慣

「麦茶にたんぱく質？」初めて耳にした時、私も正直驚きを隠せませんでした。でも、よく考えてみれば、こんなに理にかなった発想があるでしょうか。日本の食卓に欠かせない麦茶が、私たちの健康をそっと支えてくれる。これは、ただの飲み物ではなく、新しいライフスタイルそのものです。

概要：日常に溶け込むたんぱく質補給

「麦茶プラス」は、水500mlにスティック1本を溶かすだけで、たんぱく質約5gを手軽に摂取できる粉末麦茶です。特別な準備は一切不要。まるでいつもの麦茶を作るように、ごく自然にたんぱく質が摂れてしまうんです。これなら、忙しい朝や、疲れて帰ってきた後でも、無理なく続けられそうですよね。

特徴：なぜ麦茶が選ばれたのか？

なぜ、数あるお茶の中から麦茶だったのでしょうか？ 私が考えるに、その理由は以下の4つのポイントに集約されます。

麦茶は、家庭、職場、学校、そしてスポーツシーンまで、あらゆる場所で愛飲されています。この日常性にたんぱく質を組み合わせることで、へとシフトできるのは、大きな魅力です。これが最大のポイントかもしれません。カフェインを気にせず、就寝前や小さなお子さんでも安心して飲めます。甘くないので、食事中にもぴったり。従来のプロテインが苦手だった方にとって、これは朗報です。専門家集団「合同会社おなかラクト」との共同開発によるが、たんぱく質特有の風味や舌触りを抑え、麦茶本来の香ばしさを引き出すことに成功したとのこと。まさに「おいしいから続く」を追求した結果ですね。計量不要で、水にサッと溶ける造粒製法を採用。シェイカーも必要ありません。これなら、職場やジム、旅行先にも気軽に持っていけますし、マイボトルに入れて持ち運ぶのも簡単です。

日本マタニティフード協会の認定を受けている点も、子どもからシニアまで、家族みんなで安心して飲めるというメッセージを感じさせます。

「プロテインは運動する人のもの」というイメージを、この「麦茶プラス」が見事に打ち破ってくれるでしょう。

価格：毎日続けやすいコストパフォーマンス

「麦茶プラス」の価格は以下の通りです。

30包入りで計算すると、1包あたり約130円。これにたんぱく質約5gが補給できると考えると、一般的なプロテイン飲料やプロテインバーと比較しても、かなりコスパが良いのではないでしょうか。普段の水分補給を置き換える感覚で、手軽にたんぱく質を補給できるのは魅力的です。まずは、ワンコインで試せるお試しパックから始めてみるのが賢い選択かもしれませんね。

購入方法：手軽に手に入る場所

自社ECサイト、楽天市場、Amazon、ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブなどで購入可能です。オンラインでもオフラインでも手に入れやすいのは嬉しいポイントです。

美しさを育む「ルイボスティープラス」も登場

そしてもう一つ、特に美容を大切にする女性に注目してほしいのが「ルイボスティープラス」です。

概要＆特徴：カフェインゼロで美容成分をプラス

「ルイボスティープラス」は、カフェインゼロのルイボスティーに、1本(5g)あたりたんぱく質約3.3gに加え、コラーゲンやポリフェノールを配合した粉末飲料です。

たんぱく質だけでなく、コラーゲンとポリフェノールを一緒に摂れるのは、まさに「飲む美容液」のよう。ルイボスティーならではの利点で、朝の一杯から夜のリラックスタイムまで、時間帯を気にせず楽しめます。その日の気分や季節に合わせて、好きな飲み方を選べるのは嬉しいですね。

美容ドリンクというと、甘さや独特の風味が気になることもありますが、「ルイボスティープラス」は、お茶本来の味わいを追求しているとのこと。機能性だけでなく、美味しさや続けやすさにもこだわっている点が、とても好印象です。

価格：美容習慣としての価値

こちらも1包あたり約151円と、美容成分も配合されていることを考えれば、魅力的な価格帯と言えるでしょう。毎日のお茶の時間を、そのまま美容ケアの時間に変えられるなら、試してみる価値は十分にありそうです。

健康のプロが手掛ける安心感：株式会社アースカラーの挑戦

今回ご紹介した「タンパクティー」シリーズを手掛けるのは、株式会社アースカラー。彼らは元々、スポーツクラブを主要なクライアントとして、物販やイベント運営などを行ってきた企業です。

つまり、彼らは 「健康」そして「継続することの難しさ」 を肌で感じ、深く理解している専門家集団なのです。プロテインの「シェイカーが必要」「甘い」「運動している人向け」といったイメージが、一般的な健康習慣にどう影響するか、彼らはよく知っていたはず。

だからこそ、そのノウハウと知見を活かし、「特別な努力」ではなく「日常の習慣」に溶け込む形で、たんぱく質補給という課題を解決しようとしたのでしょう。この背景を知ると、「タンパクティー」が単なる目新しさだけでなく、深いユーザー理解から生まれていることがわかりますね。

まとめ：あなたの毎日を「タンパクティー」で豊かに

「タンパクティー」シリーズは、プロテイン摂取に対する私たちの考え方を根本から変える可能性を秘めています。特に「麦茶プラス」は、世界初の粉末麦茶飲料として、家族みんなの健康を支える新たな選択肢となるでしょう。

毎日の水分補給が、実は体のメンテナンス時間になっている。そんな未来が、もうすぐそこまで来ています。

この革新的な「タンパクティー」シリーズは、2026年7月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催される「SPORTEC 2026」でも紹介されるとのこと。私もこの新しい健康習慣が、どれだけ多くの人々に広まっていくのか、今からとても楽しみです。

あなたも今日から、いつものお茶を「タンパクティー」に変えて、より健康的で充実した毎日を送ってみませんか？

※1 自社調べ(2025年7月時点、たんぱく質を配合した粉末麦茶飲料として)。GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による。

※2 2025年7月特許申請済。

※本記事内の表現は、商品の配合成分・栄養成分・飲用シーンを説明するものであり、疾病の診断・治療・予防や身体機能の改善を示すものではありません。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。