脱水が気になる時期になりました。

子どもに発熱や嘔吐があるとき、食事や水分はよく気にかけますが、「尿」は見落としがちです。ところが、おしっこの回数や量は体の状態を知る重要なサイン。脱水や体調の悪化が尿の変化として現れることがあります。そこで、子どもの「尿の変化」から分かる危険なサインを整理しました。

おしっこは子どもの体調を映すサイン

小児科を受診すると、おしっこの回数や量に変化がないか確認されることがあります。それには次のような理由があります。

体の水分バランスを反映する

尿には体の中の老廃物や有害物質、余分な水分を排出する役割があります。尿がしっかり出ているのは、体の中で水分のバランスが保たれている証拠です。気温や汗をかいた量、水を飲んだ量によって尿量が増減するのは誰もが経験していることでしょう。

ただし、発熱や嘔吐、下痢などがあるときに極端に尿が少なくなる場合は、脱水が進んでいる可能性があります。暑い時期は熱中症の心配もあります。脱水症状や全身状態を確認するうえで、尿は重要な指標になります。

体調悪化のサインとして現れやすい

脱水が進むと、おしっこの回数や量が少なくなってきます。尿の変化は比較的早い段階から見られることがあるため、水分補給や受診の必要性を判断する手がかりになります。

「おしっこが出ていない」とはどの状態か

尿の量や回数には個人差があります。どのような状態を「おしっこが出ていない」と考えるのか確認しておきましょう。

回数が明らかに減っている

おむつをしている子どもなら、いつもの交換のタイミングでおしっこが出ていない場合は「いつもより少ない」と考えられます。そんなときは、おむつを確認する頻度を少し増やして様子を見てみましょう。

トイレが自立している子どもの場合は、いつものトイレの回数と比べて明らかに減っているかどうかが判断の目安になります。

量が少ない・色が濃い

回数が分かりにくいときは、おしっこの色も参考になります。量が少なく、濃い黄色やオレンジ色になっている場合は、脱水の初期サインの可能性があります。

「おしっこが出ていない」ときに考えるべきこと

おしっこが出ていないことに気づいたら、何が起きているのかを考える必要があります。

まず疑うのは脱水

子どものおしっこが出ない原因として最も多いのは、発熱や嘔吐、下痢による脱水です。

おしっこの量が減ったり回数が少なくなったりしたら、ほかの症状が出ていないか確認しながら、少量ずつこまめな水分補給を心がけましょう。

腎臓や尿路の病気

急性糸球体腎炎やネフローゼ症候群などの腎臓の病気でも、おしっこが出にくくなることがあります。

この場合は、水分を摂っていても尿量が増えないことがあり、顔や手足のむくみなどが見られることもあります。

尿だけでなく全身状態も確認する

尿の変化は重要なサインですが、それだけで重症度を判断することはできません。

元気があるか、水分を飲めているか、顔色は悪くないか、呼びかけへの反応はどうかなど、全身の様子もあわせて確認することが大切です。

長時間出ない場合は注意が必要

嘔吐や下痢が続いていると、水分補給が追いつかず脱水が進むことがあります。

尿が出ない状態が長く続く場合は受診を検討しましょう。特に半日近く尿が出ていない場合や、元気がない、水分が摂れないなどの症状を伴う場合は早めの受診が必要です。

特に注意が必要な年齢

年齢ごとに気をつけたいポイントを紹介します。

乳児(0〜1歳)

小さい子どもほど脱水が進みやすいため、乳児では受診のハードルを低めに考える必要があります。

大泉門がへこんでいる、手足が冷たい、泣いても涙が出ない、口の中が乾燥しているといった症状は重度の脱水を疑うサインです。

元気がなく反応が悪い、機嫌が悪くなかなか泣き止まないときも早めに受診しましょう。

幼児

遊びに夢中になると十分な水分補給ができず、脱水に気づきにくいことがあります。

おしっこが少ない時点で水分補給を意識し、それでも改善しない場合や、発熱・嘔吐・下痢などほかの症状がある場合は受診を検討しましょう。

受診の目安

すぐ受診を検討

次の症状がひとつでも当てはまる場合は、重度の脱水の可能性があります。夜間や休日でも受診を検討してください。

・半日近く尿が出ていない

・ぐったりしている

・涙が出ない

・目がくぼんでいる

・大泉門がへこんでいる

・水分が摂れない

・呼びかけへの反応が悪い

診療時間内に相談

次のような場合は、診療時間内に小児科へ相談しましょう。

・尿の回数が減っている状態が続く

・尿の色が濃い状態が続く

・血尿が繰り返し見られる

・発熱や下痢、嘔吐が続いている

「おしっこの変化」に早く気づくことが重症化予防につながる

尿は子どもの体調変化を示す重要なサインです。「おしっこが出ていない」「いつもより少ない」といった変化は、脱水や体調悪化の可能性があります。

ただし、尿だけで判断するのではなく、元気の有無や水分摂取の状況など全身状態もあわせて確認することが大切です。

日頃からおしっこの回数や様子を見ておくことで、体調悪化のサインに早く気づけることがあります。迷ったときは早めに小児科へ相談しましょう。

子どもの尿について、小児科の専門医に聞いてみました。

こどもの尿の回数や量は、摂取した水分量はもちろん、年齢や体格によって様々であるため、「どの程度減ったら受診すべきか」というご質問に決まった答えがないかも知れません。また、真っ赤な尿が出れば異常は一目瞭然でしょうが、濃い尿や泡立つ尿、臭いの強い尿など、一見するだけでは病的なのか正常なのか判断が難しい場合も多いと思います。> 排泄(尿や便)は、食事や睡眠などと同様、日常的に行われる行為であるため、「普段との違い」には気づきやすい利点はあると思います。つまり、普段と比較することで、回数が増えているのか減っているのか、あるいは色調や臭いが変化しているのか同じなのか、『変化』を認識することができる可能性があります。 お子様において、尿の変化だけではなく、伴っている全身症状も診断や治療において非常に大切です。少しでも気になる症状がありましたら、お近くの医療機関を受診して頂き、ご相談されると良いと思います。