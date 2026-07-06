優良助っ人がまさかの…ヤクルトの”頼れるスラッガー”が今季2度目の抹消　…









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



6日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズはホセ・オスナ選手を一軍登録から抹消した。







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直近2試合はベンチスタートが続いており、今季2度目の登録抹消となった。











今季は60試合に出場し、打率.222・5本塁打・22打点にとどまっている。



ベネズエラ出身の33歳でピッツバーグ・パイレーツを経て2021年からヤクルトでプレー。



2022年には打率.272・20本塁打でベストナインを獲得し、2023年には打率.253・23本塁打と長距離砲として存在感を放った。



昨季も141試合に出場し打率.256・14本塁打・67打点とチーム屈指の勝負強さを発揮し、来日から5年連続の2桁本塁打をマークした。



NPB通算734試合に出場し打率.258・92本塁打・366打点という実績を誇るチームの主砲だ。



今季は状態を落としているが、ファームで調整し再び一軍でのアピールを目指す。





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