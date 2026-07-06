メキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督が、FIFAワールドカップ2026敗退後に退任を表明した。『ロイター通信』が伝えている。

北中米W杯の開催国として、今大会に臨んだメキシコ代表。グループステージを3戦全勝で1位通過すると、ラウンド32ではラウール・ヒメネスなどの活躍で、エクアドル代表を2－0で撃破。決勝トーナメントでの勝利は、40年ぶりの快挙だった。

そして現地時間5日、最高成績タイの8強入りをかけてイングランド代表と対戦した。しかし、優勝候補の一角に挙げられる難敵に善戦したが、2－3の敗戦によってラウンド16で大会から姿を消した。

今大会限りで契約が終了するアギーレ監督は同試合後に退任を明言した。

「大きな誇りを持って去る」

「選手たちのおかげで本当に幸せだった。我々はチームの一体感とアイデンティティを取り戻すことができたのだからね」

なお、後任に関しては現役時代にメキシコ代表としてW杯通算5度の出場を果たし、キャプテンとしてチームを率いたほか、今大会ではアギーレ監督の副官を務めたラファエル・マルケス氏が最有力となっている。

アギーレ監督もそのプランに異論はなく、「彼の幸運を祈っている。彼は十分な能力を備えており、私よりも良い仕事をしてくれるはずだ」と『カイザー（皇帝）』の愛称で知られる47歳指揮官に自身の後任を託したいとの考えを明らかにした。

【死闘】開催国の挑戦はラウンド16で幕引きに