【心理テスト】無自覚が一番怖い…周囲から「面倒くさい人」と思われてない？ あなたの「本当の面倒くさい度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ビアガーデン」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 蝶ちょ（ちょうちょ）さん）お友達とビアガーデンに行ったあなた。楽しい時間を過ごして解散し、あなたは1人で帰り道を歩いています。心地よい気分の中、今日の出来事をなんとなく思い返しています。さて、あなたの頭にふと浮かんできたのは、どんなことでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．ちゃんと盛り上げられたかな2．私の話したこと、伝わったかな3．あの一言、ちょっと引っかかるな4．もっと早く集まるべきだったなこの心理テストでわかることは、あなたの「本当のめんどうくさい度」です。「ビアガーデン」は「人間関係」を暗示しています。ここで思い浮かべたことは、あなたが対人関係で無意識に抱えているこだわりや不安そのもの。そして、それこそがあなたの「めんどうくさい」一面を生み出してしまっているのです。あなたは、一生懸命でサービス精神旺盛な人。みんなのためにと、つい話題の中心になって場を盛り上げようとします。ですが、気づけば周りは聞き役になるばかりで、少し疲れているかも。たまにはあなたが聞き役に回ると、もっと愛される存在になれますよ。あなたは、人に理解されたい気持ちが人一倍強い人。わかってもらいたいと思いすぎて、言葉が多くなってしまったり、余計な行動をしてしまったりしがちです。でも、あなたはもう十分に受け入れられています。まずは、自分で自分を認めてあげてください。あなたは感受性が豊かで、人の言葉を深く受け止める人。それだけに、ちょっとした一言で心が不安定になりがちかも。それが表に出ると、周りはあなたの機嫌をうかがい始めてしまいます。引っかかりを感じたら、その場で相手に聞いてみると気持ちが楽になりますよ。あなたは、より良くしたいという向上心にあふれた人。自分なりの「こうあるべき」という基準を持っています。頼もしい反面、その基準を無意識に周りへ求めてしまい、みんなを少し窮屈にさせていることも。完璧さよりも優先すべきことがあると知っておきましょうね。めんどうくさいということは、それだけこだわりがあるということ。こだわりを大切にしつつも、バランスを意識したいですね。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術を用いたオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験をもとに、今どう動くべきか悩む人に寄り添い、ナビゲートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai