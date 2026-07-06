【心理テスト】無自覚が一番怖い…周囲から「面倒くさい人」と思われてない？ あなたの「本当の面倒くさい度」診断

（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 蝶ちょ（ちょうちょ）さん）
【質問】
お友達とビアガーデンに行ったあなた。
楽しい時間を過ごして解散し、あなたは1人で帰り道を歩いています。
心地よい気分の中、今日の出来事をなんとなく思い返しています。
さて、あなたの頭にふと浮かんできたのは、どんなことでしたか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1．ちゃんと盛り上げられたかな
2．私の話したこと、伝わったかな
3．あの一言、ちょっと引っかかるな
4．もっと早く集まるべきだったな
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「本当のめんどうくさい度」です。
「ビアガーデン」は「人間関係」を暗示しています。
ここで思い浮かべたことは、あなたが対人関係で無意識に抱えているこだわりや不安そのもの。そして、それこそがあなたの「めんどうくさい」一面を生み出してしまっているのです。
【解答】
1．盛り上げられたかな……めんどうくさい度20％
あなたは、一生懸命でサービス精神旺盛な人。みんなのためにと、つい話題の中心になって場を盛り上げようとします。ですが、気づけば周りは聞き役になるばかりで、少し疲れているかも。たまにはあなたが聞き役に回ると、もっと愛される存在になれますよ。
2．伝わったかな……めんどうくさい度40％
あなたは、人に理解されたい気持ちが人一倍強い人。わかってもらいたいと思いすぎて、言葉が多くなってしまったり、余計な行動をしてしまったりしがちです。でも、あなたはもう十分に受け入れられています。まずは、自分で自分を認めてあげてください。
3．引っかかるな……めんどうくさい度90％
あなたは感受性が豊かで、人の言葉を深く受け止める人。それだけに、ちょっとした一言で心が不安定になりがちかも。それが表に出ると、周りはあなたの機嫌をうかがい始めてしまいます。引っかかりを感じたら、その場で相手に聞いてみると気持ちが楽になりますよ。
4．早く集まるべきだったな……めんどうくさい度70％
あなたは、より良くしたいという向上心にあふれた人。自分なりの「こうあるべき」という基準を持っています。頼もしい反面、その基準を無意識に周りへ求めてしまい、みんなを少し窮屈にさせていることも。完璧さよりも優先すべきことがあると知っておきましょうね。
＊
めんどうくさいということは、それだけこだわりがあるということ。こだわりを大切にしつつも、バランスを意識したいですね。
■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）
池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術を用いたオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験をもとに、今どう動くべきか悩む人に寄り添い、ナビゲートしている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai