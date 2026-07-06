トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は6日、ニューカッスルからイタリア代表MFサンドロ・トナーリを完全移籍で獲得することを発表した。契約期間は2032年6月30日までの6年となり、背番号は「16」に決定した。

なお、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』によると、移籍金は総額1億ポンド（約214億円）で内訳は9250万ポンド（約199億円）の固定額に加えボーナスの750万ポンド（約15億円）になることが報じられている。

2000年5月8日生まれのトナーリは、ブレシアでトップチームデビューを飾り、2020年にミランへステップアップ。2023年夏にニューカッスルへ活躍の場を移すと、2025－26シーズンは公式戦53試合3ゴール7アシストを記録。ブルーノ・ギマランイスやジョエリントンらとともに、豊富な運動量と卓越したボール捌きで、チームの主軸選手として活躍した。

ニューカッスルを離れ、スパーズに加入することになったトナーリは、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントを残している。

「ここに来られて本当に嬉しいよ。今日クラブに到着した際、素晴らしい感覚を覚えた。4つや5つのクラブが関心を持っていると言われていたが、実際には（移籍先は）ここしかなかった」

「監督と2時間近くにわたり、クラブ、ファン、スタジアム、そして我々のサッカーについて話し合った。まるで魔法にかかったような時間で、トッテナムと契約すべきだと即座に確信したんだ。これまでトッテナムとは何度か対戦したことがあるけど、素晴らしいファンが作り出す最高の雰囲気を常に感じていたんだ。シーズン開幕が待ちきれないね」

一方、同胞MFの獲得を熱望し熱心な説得を行ったとされるロベルト・デ・ゼルビ監督も今回のトナーリ獲得を心から喜んでいる。

「サンドロは特別な選手であり、我々のクラブにとって素晴らしい補強となった」

「彼が私の地元のクラブであるブレシアのユース出身ということもあり、以前からずっとそのプレーに注目していた。だからこそ、今こうして彼と一緒に仕事ができることを大変嬉しく思っている。その実力の高さゆえに、この夏、サンドロには多くのクラブから関心が寄せられていた。しかし、彼はトッテナムへの加入を強く望んでいたし、彼がチームにもたらしてくれるものに、ファンの皆さんもきっと魅了されるはずだ」

2シーズン続けてプレミアリーグ17位に終わったスパーズは、今夏の移籍で精力的に動いており、トナーリの獲得決定で6人目の新戦力に。これまで、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン、ボーンマスからアルゼンチン代表DFマルコス・セネシ、バーンリーからスロバキア代表GKマルティン・ドゥブラフカをフリートランスファーで獲得。さらにオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケとポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスをそれぞれ迎え入れ、かつてないほどの“ビッグサマー”を過ごしており、新シーズンの躍進に向けて野心を示している。

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