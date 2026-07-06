2026年7月7日（火）は「一粒万倍日」！「七夕」と重なる開運日にやると良いこと、避けたいこと

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年7月7日（火）は一粒万倍日×小暑！」。七夕（たなばた）でもあるこの日の暦の解説、開運アクション、NG行動などを紹介します。2026年7月7日（火）は、星に願いを託す伝統行事「七夕」であると同時に、暦の上でも「一粒万倍日」という吉日が巡る一日です。前日の7月6日は一粒万倍日と巳の日が重なる吉日でしたが、7月7日も一粒万倍日という吉日が連続するタイミングとなります。二十四節気の「小暑（しょうしょ）」という季節の節目も重なるため、前日との特徴の違いを意識しながら、この日ならではの過ごし方をしてみてはいかがでしょうか。■ 2026年7月7日（火）の暦について2026年7月7日（火）の主な暦注は以下の通りです。・六曜：先負（せんぶ／さきまけ）・吉日：一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）・二十四節気：小暑（しょうしょ）・不成就日：なしこの7月7日は、蒔いた種が万倍になって実るとされる「一粒万倍日」です。さらに暦の上では本格的な暑さが始まる節目の「小暑」にあたり、五節句の1つである「七夕の節句」とも重なっています。複数の暦や季節の節目が重なる1日です。■ それぞれの由来・一粒万倍日とは？「一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、素晴らしい稲穂になる」という意味を持つ吉日です。わずかなものが大きく膨らむ性質があるとされ、新しい物事をスタートさせるのに適した日として親しまれています。一方で、「物事が万倍になる」という考えから、借金や大きな争いごとの開始は避けたほうがよいとする考え方もあります。・小暑とは？二十四節気の1つで、梅雨明けが近づき、本格的な暑さの始まりを告げる頃とされています。7月7日はその節入り日にあたります。・七夕とは？五節句の1つ「七夕（しちせき）の節句」として知られ、星に願いを託す行事として古くから親しまれています。・先負とは？六曜の1つで、「先んずれば即ち負ける」という考え方から、急ぎ事は避け、何事も控えめに過ごすのが良いとされる日です。時間帯による吉凶では、午前中は凶、午後（おおむね12時以降）は吉に転じると考えられています。■ 向いているとされること吉日である「一粒万倍日」と「七夕の節目」の組み合わせから、以下のような行動が開運アクションとして知られています。新しい目標を立てる・新しいことを始める：万倍に膨らむとされる一粒万倍日と、願い事を短冊に書く七夕が重なるため、新しい目標を立てるのに適した日とされています。財布の新調・使い始め：一粒万倍日はお財布の新調や、新しく用意した財布を使い始めるのに縁起が良い日として選ぶ人もいます。神社参拝：七夕祭りが行われる神社へ参拝する人もいます。★前日（7月6日）の吉日との違いは？前日の7月6日は、一粒万倍日と巳の日が重なる日でした。一方、7月7日は一粒万倍日に加え、七夕と小暑という季節の節目が重なるため、願い事や新たな目標を意識するきっかけとして過ごす人も多いようです。■ 注意点この日は一粒万倍日ですが、六曜が「先負」にあたるため、午前中は急がず穏やかに過ごし、午後（12時以降）から行動を起こすのが良いとされる解釈もあります。大切な手続きやお財布の新調・使い始め、神社参拝などを行う際は、午後の時間帯を選んでみるのも一つの目安です。また、一粒万倍日は「増える」性質を持つとされるため、衝動買いや不要な出費も慎重に判断するとよいでしょう。人とのトラブルやネガティブな言葉遣いは避けて、気持ちを切り替えるきっかけにすることをおすすめします。■ 七夕の吉日を味方に、前向きな一歩を2026年7月7日（火）は、一粒万倍日、さらに七夕と小暑が重なる、暦の上でもさまざまな節目が重なる一日です。一粒万倍日は、新しいことを始めるのに良い日とされています。七夕とも重なることから、願い事や新たな目標について考えるきっかけにしてみるのもよいでしょう。暦は未来を決めるものではなく、日々の暮らしを前向きに整えるための一つの目安です。七夕の願い事とともに、新しい目標や小さな一歩を踏み出すきっかけとして、この吉日を楽しんでみてはいかがでしょうか？