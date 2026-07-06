「強肩強打」アピール出来ず…巨人、期待の”ドラ5ルーキー”が登録抹消　12…

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6日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは小濱佑斗選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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4日、敵地・バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に「7番・三塁」で先発出場。第2打席でフェンス直撃の三塁打を放つ活躍を見せた。











ルーキーイヤーの今季はここまで12試合で打率.233・0本塁打・5打点にとどまっている。



中部商高、沖縄電力を経て2025年ドラフト5位で入団した24歳の内野手。



社会人時代は主将としてチームをけん引し、都市対抗予選では3試合で5本の長打を含む6安打をマークするなど勝負強さを発揮していた。



プロ入り後も走攻守にわたる高い身体能力に注目が集まっている。



ファームでは46試合に出場し打率.244・2本塁打・17盗塁と機動力を発揮しており、一軍定着へ向けて着実にアピールを続けている。







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