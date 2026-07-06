







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、正捕手のウィル・スミス捕手が首の痛みを理由に負傷者リスト（IL）に入っている。空いた穴はダルトン・ラッシング捕手らが埋めている状況だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、元所属捕手を呼び戻すのも一手ではと主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



再獲得候補と目されているのは、ニューヨーク・メッツ傘下に所属しているベン・ロートベット捕手。昨季途中にドジャースへトレード移籍すると、第3捕手の立場ながらポストシーズンまで存在感を示したことが記録に新しい選手だ。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は、ドジャースファンが以前から熱望していたトレード案を提案した。――ロートベットを再びドジャースに呼び戻そう、というものだ。彼は現投手陣のほとんどと既に面識があり、関係も築いている。昨季、短期間ながらバッテリーを組んだブレイク・スネル投手も、彼について好意的な言葉しか口にしていなかった」と言及。



続けて、「彼は既にマイナーオプションを使い切っているため、スミスが復帰すればDFAにしなければならない。それでも、チャッキー・ロビンソン捕手やエリエゼル・アルフォンゾ捕手よりは優れた控え捕手となるはずだし、もしラッシングをしばらく外したいと考えた場合でも、その代役として無理なく起用できるだろう」と記している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】