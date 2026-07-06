RB大宮アルディージャは6日、FWカルリーニョス・ジュニオの加入を発表した。背番号は『9』となる。

1994年8月8日生まれのカルリーニョス・ジュニオは現在31歳。母国ブラジルでプロキャリアを始めた“点取り屋”は、FCルガーノ（スイス）を経て、2020年冬に初来日した清水エスパルスで5シーズンを過ごした後、2025年冬にジェフユナイテッド千葉に加入。同シーズンのJ2で30試合に出場し10得点を記録すると、RB大宮アルディージャと対戦した昇格プレーオフの準決勝で0－3から4－3の大逆転勝利の口火を切る1点目を挙げ、決勝戦でも値千金の決勝ゴールを叩き込んだ。「カルリーニョス・ジュニオが決めれば負けない」という“不敗神話”とともに、17年ぶりのJ1復帰の立役者となっていた。

そんなカルリーニョス・ジュニオはJ1百年構想リーグを以て、ジェフユナイテッド千葉と双方合意の下で契約解除。去就が注目されていたなか、RB大宮アルディージャに加入する同選手は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「RB大宮アルディージャに加入することができて嬉しく思っています。クラブの目標であるJ1昇格を達成するために全力を尽くし、チームの力になれればと思います。一緒に素晴らしいシーズンにしましょう。皆さんとスタジアムでお会いすることを楽しみにしています」