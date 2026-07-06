FIFAワールドカップ2026に出場しているスペイン代表のGKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）が、自身が塗り替えたW杯レコードについて語った。スペイン紙『アス』が伝えている。

「僕はアスレティック・ビルバオで、世界最高のGKを目指す」として、2024年に解除条項なしの5年契約を“生涯のクラブ”と締結したウナイ・シモンは、その夏にEURO2024の優勝に貢献したほか、2023－24シーズンのサモラ賞を受賞、同年のヤシン・トロフィーでは2位、と着実に宣言に近づいてきた。そして今夏、自身2度目のW杯となった29歳の守護神は、ラウンド32のオーストリア戦をクリーンシートしたことで、W杯における最長無失点時間を更新。田中碧に決められたカタールW杯の日本戦以来、ゴールを割らせておらず、ワルテル・ゼンガ氏（イタリア代表）が保持していた「517分」を塗り替え、「519分」で大会レコードを樹立したのだ。

今大会のスペイン代表は、ここまでの4試合で枠内シュートを計4本しか打たせておらず、これはフィールドプレーヤーの貢献があってからこそ。当の本人も、「この記録は、僕よりもむしろチームを称えるものだよ」と強調。続けて、「ウナイ・シモンが新聞の表紙や至る所に載っているけど、チームにこそ記録を誇りに思って欲しい。数本しか枠内シュートを打たせず、そしてボールを支配し続けている。そういう意味で、これは重要なもの。僕らは、失点しないよう努力しているのだから。ここ数日、チームの守備の働きに改めて感謝する機会だった」と口にした。

また、スペイン代表の正GKを巡っては常々、誰が出場するべきか、という論争が繰り広げられているが、ダビド・ラヤとジョアン・ガルシアの実力者を抑えるシモンは、「（アレハンドロ・）グリマルドは全員にとってのお手本だ。彼はまだ1分もプレーできていないけど、まるで野獣のようにトレーニングに励んでいる。それは、ジョアンとダビドも同じ」とチーム内の競争に触れた上で、「僕たち3人全員が称賛される限り、そういった論争は僕に影響を与えないよ。僕たちが今大会で最高のGKチーム、だと確信している」と告白。さらに「きっと、ダビドとジョアンでも、僕の記録（最長無失点記録）を達成できただろう。そういった論争は建設的なもので、何も問題はない。僕らに大切なのは、日々の努力、ハードなトレーニング、そして全力を尽くすこと」とリスペクトある論争は歓迎しつつも、選手たちは引き続きトレーニングに精を出すだけと述べた。

そして最後に、「このワールドカップで、自分の物語をさらに紡いでいきたい」としたレサマ育ちの守護神は、「ヴォズィーニャ（カーボベルデ代表）のように際立ったゴールキーパーは、どの大会でも出てくるね。あとは、メモ・オチョア（メキシコ代表）と同じ舞台に立てることが光栄だよ。だって、それはこのポジションがいかに重要かを示しているから。GKというのは時に不平等なもの。悪役扱いされ、負ければ非難の的。勝ったとしても、新聞の一面を飾るのはフォワードだからね」とGKに注目が集まる今大会を機に、“最後の砦”に対する見方が変わることを願った。

さらなる記録更新がかかる次戦の対戦相手はポルトガル代表。クリスティアーノ・ロナウドを擁する強力な攻撃陣を抑えることができるのだろうか。