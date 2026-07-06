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6日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは甲斐拓也選手を一軍登録から抹消した。







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4日、敵地・バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に「8番・捕手」で先発出場。











今季初となる先発マスクをかぶり、先発の竹丸和幸投手を6回5安打1失点の好投に導いた。



しかし、1-1で迎えた8回2死三塁の場面で決勝の適時二塁打を浴び、チームは1-2で敗戦。



5日の中日戦にも代打出場したが、ここまで打撃面では結果が出ず、5試合の出場で5打数無安打と今季の初ヒットを放つことは出来ず、2軍調整となった。



2024年オフに国内FA権を行使し福岡ソフトバンクホークスから巨人へ移籍した33歳。



プロ通算1096試合に出場し645安打・66本塁打をマークするベテラン捕手で、リード面での評価も高い。



昨季は68試合に出場し自慢の強肩などでチームに貢献した強肩捕手が、出場機会を求めてファームでの再調整に入る。





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【了】