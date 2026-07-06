神宮騒然…ヤクルト、“頼れる助っ人”が14号満塁弾　見せた主砲の一振り









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのドミンゴ・サンタナは5日、神宮球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・左翼」で先発出場。6回、1点差に詰め寄る14号満塁ホームランを放った。







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ヤクルトは0－5と劣勢で6回裏の攻撃を迎えた。DeNAはこの回から先発の深沢鳳介に代えてホセ・ルイーズをマウンドに送る。



ルイーズはいきなり2者連続で四球を与え、さらに3番の赤羽由紘に左安打を許して無死満塁。ここで打席に4番のサンタナが入った。











カウント1－2からの4球目、高めに来たストレートをサンタナが豪快に引っ張ると、凄まじい速度の打球が左翼スタンドに着弾。



神宮球場を騒然とさせる第14号満塁ホームランとなり、主砲の一振りでヤクルトは4－5と1点差に詰め寄った。



しかしヤクルトは、ルイーズの後を受けた伊勢大夢の前に三者凡退と、反撃の勢いを止められる。その後は得点を奪えず、4－6でDeNAに敗れた。



ヤクルトは同カード3連敗。連敗が4となり、7月に入って白星がない状態だ。苦しい状況の中、7日からはアウェイでの6連戦が待ち受けている。



踏ん張り時を迎えている今、池山隆寛監督がどのようにチームを導いていくかに注目が集まる。























【動画】高めを振り抜いた！サンタナの満塁ホームランがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













空に消えてった――



エグいスイングで高めをシバいた

サンタナが1点差に詰め寄る満塁ホームラン



⚾️ヤクルト×DeNA

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【了】