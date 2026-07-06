ロッテは6日、8月9日のオリックス戦でAKB48が来場すると発表した。同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」として開催。
AKB48は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチに出演するほか、イニング間イベントにも出演予定。また、メンバーの佐藤綺星さんは昨年に引き続き「BSW スペシャルリポーター」として球場を盛り上げる。
▼ AKB48佐藤綺星さん コメント
「昨年BSWスペシャルリポーターを務めさせていただき、今年もさせていただけるということでとても嬉しく思います！そして、人生の夢であった千葉ロッテマリーンズさんでのセレモニアルピッチ、そしてAKB48としてパフォーマンスもさせていただきます…！本当に嬉しくて今から緊張しているのですが、当日は全力で盛り上げていきたいと思います！」
▼ 来場メンバー
・秋山由奈さん
・新井彩永さん
・伊藤百花さん
・小栗有以さん
・川村結衣さん
・工藤華純さん
・倉野尾成美さん
・近藤沙樹さん
・佐藤綺星さん
・下尾みうさん
・千葉恵里さん
・長友彩海さん
・橋本恵理子さん
・水島美結さん
・八木愛月さん
・山内瑞葵さん
※来場メンバーは予告なく変更になる場合あり