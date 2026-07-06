ロッテは6日、8月9日のオリックス戦でAKB48が来場すると発表した。同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」として開催。

AKB48は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチに出演するほか、イニング間イベントにも出演予定。また、メンバーの佐藤綺星さんは昨年に引き続き「BSW スペシャルリポーター」として球場を盛り上げる。

▼ AKB48佐藤綺星さん コメント

「昨年BSWスペシャルリポーターを務めさせていただき、今年もさせていただけるということでとても嬉しく思います！そして、人生の夢であった千葉ロッテマリーンズさんでのセレモニアルピッチ、そしてAKB48としてパフォーマンスもさせていただきます…！本当に嬉しくて今から緊張しているのですが、当日は全力で盛り上げていきたいと思います！」

▼ 来場メンバー

・秋山由奈さん

・新井彩永さん

・伊藤百花さん

・小栗有以さん

・川村結衣さん

・工藤華純さん

・倉野尾成美さん

・近藤沙樹さん

・佐藤綺星さん

・下尾みうさん

・千葉恵里さん

・長友彩海さん

・橋本恵理子さん

・水島美結さん

・八木愛月さん

・山内瑞葵さん

※来場メンバーは予告なく変更になる場合あり