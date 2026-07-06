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読売ジャイアンツの岡田悠希は5日、ファーム・リーグ中地区のハヤテベンチャーズ静岡戦に5回の守備から途中出場。7回の第2打席で、1号本塁打を放った。







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巨人が8－1と大きくリードして迎えた7回の攻撃。ハヤテのマウンドにはこの回から左腕の林平太郎が上がる。



1死一塁となり、5回から「1番・左翼」として出場している岡田の第2打席が回ってきた。











1ボールからの2球目、高めに浮いたスライダーを岡田が完璧に捉えた。乾いた打球音が響き渡ると、ボールは右翼ポール際へ大きく伸びてスタンドイン。



岡田のファーム1号となる2点本塁打で10－1と点差を引き離した巨人が、そのままリードを守り切ってハヤテに大勝した。



捉えた時のインパクトは、さすが一軍経験者というところを見せた岡田。大卒5年目の今季は、二軍でここまで55試合に出場して打率.242と、思うように数字を伸ばせていない。



この試合での一発を浮上のきっかけとできるか。勝負のシーズンに注目が集まる。

























【動画】ここまで飛ばした！岡田悠希のファーム第1号



DAZNベースボールより





高めを振り抜いた



ライトへの完璧な打球

岡田悠希 ファーム第1号ホームラン



⚾️巨人×ハヤテ（ファーム）

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【了】