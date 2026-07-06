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読売ジャイアンツの増田陸選手は5日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ中地区15回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「7番・三塁」で先発出場。同点に追いつく豪快なソロホームランを放った。







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1点リードを許して迎えた第1打席。ハヤテ先発の高取将之介投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、左中間スタンドに突き刺した。











前日4日の試合では4打数2安打とマルチ安打を記録しており、状態を上げつつある中でのこの一発となった。



今季は一軍で38試合に出場し打率.255・2本塁打とアピールを続けており、4月には打率.300・2本塁打と好調な時期を見せていた。



ファームでも21試合で打率.267・1本塁打と結果を残しており、一軍定着を目指し状態を上げている。























【動画】打球はレフトへ一直線…！増田陸の豪快同点ホームランがこちら



DAZNベースボールのXより





猛アピール✨️



レフトへ豪快に持っていった

増田陸が同点ホームラン



⚾️巨人×ハヤテ（ファーム）

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【了】