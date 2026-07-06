オイシックス新潟は6日、アダム・ウォーカー選手が海外移籍のため2026年7月6日付で退団することになったと発表した。なお今後は、台湾のプロ野球チームである楽天モンキーズにてプレーを続けることが決定している。

22年と23年に巨人、24年はソフトバンクでプレーしていたウォーカーは今季から新潟でプレーし、13本塁打はファーム東地区トップ、34打点はファーム東地区2位の成績だった。

▼ ウォーカー

「オイシックス新潟アルビレックスBC の組織に関わるすべての方々に感謝しています。チームメイト、コーチ陣、スタッフの皆さんのおかげで、今年は素晴らしい経験ができました。春季キャンプから開幕戦、そして今に至るまで、私たちは一丸となって懸命に努力してきました。そして、素晴らしい応援をしてくださったサポーターの皆さん全員に感謝したいと思います。雨の日も晴れの日も、暑い日も寒い日も、皆さんはこのチームを応援するためにスタジアムに足を運んでくださいました。それは私たちにとって大きな励みです。皆さんに楽しいひとときを作り、笑顔をお届けできていれば嬉しいです。これから私はここを離れることになります。しかし、どうかこれからも球場に足を運んで、チームに大きな声援を送り、この素晴らしいチームを支え続けてください。私はこれから私は台湾の地から、オイシックス新潟アルビレックスBCを応援していきます。いつだってがたほー！」