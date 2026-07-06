FIFAワールドカップ2026・ラウンド16が5日に行われ、メキシコ代表とイングランド代表が対戦した。

今大会の共催国であるメキシコはグループステージを3戦全勝で駆け抜け、ラウンド32では南米予選2位のエクアドル代表に2－0で完勝。地元の大声援を受けながら、ここまで無失点で4戦全勝と安定感が際立つ。一方、優勝候補と目されているイングランドはグループステージを2勝1分で首位通過し、ラウンド32ではコンゴ民主共和国代表に逆転勝利。引いた相手の崩しに苦戦する場面が目立つものの、しっかりと結果を残している。

熱気漂う『アステカ・スタジアム』での試合は大声援を受けるメキシコが主導権を握り、15分にはロベルト・アルバラードのクロスからラウル・ヒメネスが決定的なヘディングシュートを放つ。しかし、劣勢のイングランドはGKジョーダン・ピックフォードの好セーブでピンチを凌ぐと、36分にロングカウンターから先制に成功。デクラン・ライスが長い距離を運び、ブカヨ・サカが右から仕掛けてクロスを上げると、ジュード・ベリンガムが頭で叩き込んだ。

さらに先制点から2分後、エリオット・アンダーソンのボール奪取からショートカウンターを発動し、ハリー・ケインとのワンツーでゴール前に侵入したベリンガムがグラウンダーの折り返しに合わせ、イングランドがリードを広げる。それでも、メキシコは42分に敵陣左サイドのFKからこぼれ球をフリアン・キニョーネスが強烈なボレーシュートを突き刺し、1点差に詰め寄って前半を終えた。

後半の立ち上がりはニコ・オライリーのシュートがポストを叩くなどゴールに迫っていたイングランドだが、52分にジャレル・クアンサーの足裏が相手選手の脛を捉えてしまい、レッドカードで一発退場。それでも58分、GKピックフォードのロングキックをケインが競り合い、ルーズボールに反応したアンソニー・ゴードンが相手GKに倒されPKを獲得する。これをケインが沈め、数的不利の中で貴重な追加点を奪った。

しかし66分、今度はクリアを試みたケインがブライアン・グティエレスの足を蹴る形となり、メキシコがPKを獲得すると、R・ヒメネスが落ち着いてネットを揺らして再び1点差に。その後はメキシコが攻め続ける展開が続いたが、イングランドは粘り強い守備で同点ゴールを許さず。試合は2－3で終了し、逆境を跳ね除けたイングランドがベスト8に進出した。11日に行われる準々決勝ではノルウェー代表と対戦する。

【スコア】

メキシコ代表 2－3 イングランド代表

【得点者】

0－1 36分 ジュード・ベリンガム（イングランド代表）

0－2 38分 ジュード・ベリンガム（イングランド代表）

1－2 42分 フリアン・キニョーネス（メキシコ代表）

1－3 60分 ハリー・ケイン（PK／イングランド代表）

2－3 69分 ラウル・ヒメネス（PK／メキシコ代表）

【ゴール動画】優勝候補イングランドと開催国メキシコが激闘！