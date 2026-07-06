







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの中野拓夢は5日、甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に「2番・二塁」で先発出場。8回の守備で、素晴らしいジャンピングキャッチを披露した。







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阪神は5－2とリードし、8回表の守備に就く。この回から工藤泰成に代わり、マウンドには3番手の岩崎優。打席にはこの回先頭の3番・菊池涼介が右打席に入る。



1ストライクからの2球目、外角に来たストレートを菊池が右方向に打ち返したが、二塁手の中野が見事にジャンピングキャッチ。最高到達地点で打球を掴み取り、これで1死無走者となった。











抜けていれば長打コース。このあと岩崎が3安打で1点を失っただけに、中野のファインプレーが無ければ試合の流れが広島に傾いていたことも考えられる。



結果的に中野の好守備が失点を最小限に食い止め、広島に逆転を許さず。最終スコア6－4で阪神が粘り勝ちした。



この日の中野は随所に好守備を見せ、チームの勝利に大きく貢献。初回には2死一塁の場面で、小園海斗の中堅に抜けそうな打球を逆シングルで抑え、二塁に送球してフォースアウト。



4回は1死満塁の前進守備で、床田寛樹が放った打球を逆シングルからのジャンピングスローでホームへ好送球。捕手の坂本誠志郎が一塁に送球し、勝負所で見事に併殺を完成させた。



中野の活躍もあって阪神は7月初勝利。連敗を2で止め、7日からの読売ジャイアンツ3連戦に弾みをつけた。























【動画】大ジャンプ一番、中野拓夢のスーパープレー



DAZNベースボールの公式Xより













脱帽級



中野拓夢

大ジャンプ一番のファインプレー



⚾️阪神×広島

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【了】