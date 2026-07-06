「ストレートが武器」阪神新加入の“最速164キロ左腕”がSNSで感謝　「素晴…

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阪神タイガースのアンダーソン・セベリーノ投手が5日、自身のInstagramを更新。新天地・阪神への入団が決まったことへの喜びと感謝をつづった。







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投稿では「まず第一に、キャリアの新たな章を始める機会を与えてくださった神に感謝したいと思います」と切り出し、「また、この素晴らしいチームの一員となる機会を与えてくださった阪神タイガースのチーム、そしてソーシャルメディアを通して私を応援してくださったファンの皆様にも感謝いたします」と加入への喜びをつづった。











最後は「本当にありがとうございました。神よ、あなたに栄光あれ」と締めくくった。



1994年9月17日生まれ、ドミニカ共和国出身の31歳。2013年にアマチュアFAでニューヨーク・ヤンキースに入団し、2020年オフにシカゴ・ホワイトソックスへ移籍。



2022年4月14日のシアトル・マリナーズ戦でメジャーデビューを果たし、救援で6試合に登板した。



2024・2025年はメキシカン・リーグでプレーし、今季はニューヨーク・メッツ傘下3Aで18試合に登板し2勝0敗5セーブ、防御率1.31という好成績を残していた。



5日の入団会見では「ストレートが武器だと思っている」と語っていた左腕。自己最速は102マイル（約164キロ）を誇り、球団史上最速クラスの直球として期待されている。



背番号は97。178cm・86kgの左腕が、いかなる投球でファンを沸かせるか注目が集まる。























【投稿】阪神新加入のセベリーノ、新天地への喜びと感謝を報告



アンダーソン・セベリーノの公式Instagramより













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【了】