







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと囁かれている。既に複数のトレード案も浮上している中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、同球団所属のグレイバー・トーレス内野手も狙う可能性を指摘している。



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現在29歳のトーレスは、今季ここまで43試合、打率.280、4本塁打、18打点といった数字を残している右の強打者。現在は脇腹痛により離脱中だが、もう間もなく戦線復帰すると見込まれている。











同メディアは「ドジャースは以前から彼への関心が取り沙汰されており、今回がついに獲得を実現する好機となるかもしれない。タイガースは今季苦戦していることから、球団は大規模な戦力放出に踏み切るとの見方が強まっており、彼も放出候補になる可能性が高いとみられている。ドジャースはオールスター級の選手をさらに戦力に加えるチャンスがあれば、積極的に飛びつく可能性がある」と指摘。



さらに、「ドジャースはスクーバル獲得ともたびたび結び付けられていることから、両球団がスクーバルとトーレスをまとめる大型トレードを模索する可能性もある。両選手とも今季終了後にFAとなる予定であるため、タイガースとしては何も得られずに流出させるよりも、トレードで見返りとなる戦力を獲得したいと考えるかもしれない」と大胆に予想している。



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