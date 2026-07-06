楽天は6日、楽天モバイル 最強パーク宮城で提供するスタジアムグルメの販売実績をもとに、2026シーズン上半期（対象期間：2026年3月31日～6月14日）の売上ランキングを発表した。
楽天モバイル 最強パーク宮城の飲食店舗数は80を超え、東北の食材を使用したメニューから選手プロデュースのユニークなメニューまで、多様なラインナップのグルメを提供。このランキングは、楽天モバイル 最強パーク宮城内の飲食店舗の売上実績から、「メイン」・「スナック」・「シェイク」のジャンルにおける売上個数に基づき作成。
＜2026シーズン上半期 スタジアムグルメ ジャンル別売上ランキング 概要＞
（集計期間：3月31日～6月14日（2026年3月31日～6月14日／売上個数順）
【メイン】
順位 商品名（販売店舗）
1位 中島大輔のビーフペッパーライス（お弁当のこばやし）
2位 古謝樹の思い出牛すじ塩キャベツ丼（４６食堂）
3位 西垣雅矢のち～ずミルフィーユカツのトマ勝丼（キムカツ）
4位 浅村栄斗のガッツリ豚丼（鉄板酒場 鐵一）
5位 前田健太の広島お好み焼き（東北ＨＥＲＯ’Ｓ ＣＡＦＥ）
6位 宗山塁のこだわり鶏弁当（お弁当のこばやし）
7位 伊藤裕季也のサムギョプサル丼（韓激）
8位 村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば（T&G Kitchen）
9位 イーグルスからあげ丼（イーグルスからあげ）
10位 黒川史陽の奈良スタミナラーメン（仙臺たんや利久）
【スナック】
順位 商品名（販売店舗）
1位 たこ焼（築地銀だこ）
2位 ひょうたん揚げ（阿部蒲鉾店）
3位 イーグルスからあげ（イーグルスからあげ）
4位 イーグルス豚まん（各所店舗）
5位 くずまき高原牧場のゴーダチーズを使用した贅沢チーズ明太子（築地銀だこ）
【シェイク】
順位 商品名（販売店舗）
1位 宗山塁のブルーベリーシェイク（東北ＨＥＲＯ’Ｓ ＣＡＦＥ）
2位 村林一輝のミルクシェイク（王道中華 鷲包房）
3位 前田健太のミックスフルーツシェイク（韓激）
4位 藤平尚真のいちごシェイク（仙臺たんや利久）
5位 西口直人のバナナシェイク（EAGLES’NEST）