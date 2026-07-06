楽天は6日、楽天モバイル 最強パーク宮城で提供するスタジアムグルメの販売実績をもとに、2026シーズン上半期（対象期間：2026年3月31日～6月14日）の売上ランキングを発表した。

楽天モバイル 最強パーク宮城の飲食店舗数は80を超え、東北の食材を使用したメニューから選手プロデュースのユニークなメニューまで、多様なラインナップのグルメを提供。このランキングは、楽天モバイル 最強パーク宮城内の飲食店舗の売上実績から、「メイン」・「スナック」・「シェイク」のジャンルにおける売上個数に基づき作成。

＜2026シーズン上半期 スタジアムグルメ ジャンル別売上ランキング 概要＞

（集計期間：3月31日～6月14日（2026年3月31日～6月14日／売上個数順）

【メイン】

順位 商品名（販売店舗）

1位 中島大輔のビーフペッパーライス（お弁当のこばやし）

2位 古謝樹の思い出牛すじ塩キャベツ丼（４６食堂）

3位 西垣雅矢のち～ずミルフィーユカツのトマ勝丼（キムカツ）

4位 浅村栄斗のガッツリ豚丼（鉄板酒場 鐵一）

5位 前田健太の広島お好み焼き（東北ＨＥＲＯ’Ｓ ＣＡＦＥ）

6位 宗山塁のこだわり鶏弁当（お弁当のこばやし）

7位 伊藤裕季也のサムギョプサル丼（韓激）

8位 村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば（T&G Kitchen）

9位 イーグルスからあげ丼（イーグルスからあげ）

10位 黒川史陽の奈良スタミナラーメン（仙臺たんや利久）

【スナック】

順位 商品名（販売店舗）

1位 たこ焼（築地銀だこ）

2位 ひょうたん揚げ（阿部蒲鉾店）

3位 イーグルスからあげ（イーグルスからあげ）

4位 イーグルス豚まん（各所店舗）

5位 くずまき高原牧場のゴーダチーズを使用した贅沢チーズ明太子（築地銀だこ）

【シェイク】

順位 商品名（販売店舗）

1位 宗山塁のブルーベリーシェイク（東北ＨＥＲＯ’Ｓ ＣＡＦＥ）

2位 村林一輝のミルクシェイク（王道中華 鷲包房）

3位 前田健太のミックスフルーツシェイク（韓激）

4位 藤平尚真のいちごシェイク（仙臺たんや利久）

5位 西口直人のバナナシェイク（EAGLES’NEST）