国際サッカー連盟（FIFA）は5日、FIFAワールドカップ2026に出場しているアメリカ代表FWフォラリン・バログンに対する出場停止処分に1年間の猶予を与えると発表した。

バログンはラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦にて、ボールの奪い合いの際にタリク・ムハレモヴィッチの足首を踏んだことにより、オンフィールドレビューの末に退場処分となっていた。本来はラウンド16のベルギー戦は出場停止となるが、FIFAは「FDC第27条の規定に基づき、バログンに対する自動的な出場停止処分は1年間の執行猶予となり、停止される」と発表。これにより、バログンは現地時間6日のベルギー戦に出場することが可能になった。

FDCはFIFA Disciplinary Code（FIFA規律規定）の略。近年の第27条の運用としてはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが昨年11月のヨーロッパ予選で一発退場となったものの、FIFA規律委員会が3試合出場停止のうち2試合を猶予処分としたことで、今大会初戦から出場可能になった事例がある。しかし、データサイト『Opta』によると、1970年大会でイエローカードとレッドカードが導入されて以来、FIFAワールドカップにおいて退場処分となった選手が次の試合に出場したことは一度もないという。

対戦相手のベルギーサッカー協会が反発し、リュディ・ガルシア監督が苦言を呈す一方、頼れるエースストライカーが出場可能となったアメリカの選手はFIFAの決定を歓迎している。アメリカメディア『ESPN』によると、10番を背負うクリスチャン・プリシッチは「あのファウルを見れば分かる通り、悪意はまったくなかった。それに、この大会ではもっと悪質なプレーがあったとも感じている」と前置きしつつ、次のように語っているという。

「繰り返しになるが、バロ（バログン）とチームの対応は良かったと思う。不満を言ったり、騒ぎ立てたりするためにここにいるわけじゃないからね。適切に対処すれば良い結果が付いてくるものだ。彼はとても前向きで、チームのために尽くしていた。それが正しいことのように思えるよ。彼は今大会のチーム得点王だし、欠かせない存在だ。そんな選手がチームにいてほしいと思うのは当然だよ」

また、DFのクリス・リチャーズも「多くの選手が最初はAIによる偽情報かと思ったんじゃないかな。でも実際は違った。ソーシャルメディアで知ったことですごく興奮したし、良いニュースだったよ。もちろん疑問に思う部分もあったけど、全体としては嬉しかったし、ワクワクしたね」と喜びを示した。