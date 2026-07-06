ブラジル代表は現地時間29日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）でノルウェー代表と対戦し、1－2で敗れた。ブラジル代表としては、苦手とする欧州勢とのゲームをまたも突破できなかった。

試合は序盤の14分、ブラジル代表がPKを獲得するも、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）のシュートは、GKエルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）に弾き出される。以降もブラジル代表は猛攻を続けたが、GKニーランを筆頭とした守備陣の前に、先制点は奪えない。

後半終盤に入った79分には、右サイドを破られると、FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）にヘディングシュートを叩き込まれる。続く90分には、ハーランドにミドルシュートで追加点を奪われ、ブラジル代表は絶体絶命に。後半アディショナルタイムには、FWネイマール（サントス）がPKで1点を返したものの、ブラジル代表の反撃はここまで。試合は1－2でタイムアップを迎えた。

今大会より決勝トーナメント1回戦がラウンド32からのスタートとなったため、一概に比較はできないが、ブラジル代表がラウンド16で散るのは、1990年のイタリア大会以来9大会ぶり。決勝トーナメントの2試合目での黒星という見方では、3大会連続となった。

ブラジル代表は、またも欧州勢への苦手意識を払拭できなかった。ブラジル代表が決勝トーナメントの舞台で欧州勢に勝利した最後の試合は、5度目のトロフィーを掲げた2002年の日韓大会・決勝のドイツ代表戦（○2－0）まで遡る。言い換えると、以降の6大会は、決勝トーナメントで1度も欧州勢に勝利できず、敗退する結末となっている。

2度目の2連覇を目指した2006年のドイツ大会では、ラウンド16でガーナ代表を3－0で撃破したものの、準々決勝でフランス代表に0－1と惜敗。続く2010年の南アフリカ大会では、ラウンド16でチリ代表を3－0で粉砕しながら、準々決勝でオランダ代表に1－2で屈した。

自国開催となった2014年のブラジル大会は、ラウンド16でPK戦の末にチリ代表を下すと、準々決勝ではコロンビア代表に2－1で勝利したが、準決勝ではドイツ代表に1－7と衝撃のスコアで大敗。3位決定戦でも、オランダ代表に0－3と完敗した。

2018年のロシア大会では、ラウンド16でメキシコ代表を2－0で倒したが、準々決勝ではベルギー代表に1－2で敗北。前回のカタール大会は、ラウンド16で韓国代表に4－1と力の差を見せつけながら、準々決勝ではPK戦にまでもつれ込む激闘の末、クロアチア代表に屈した。

そして、今回のノルウェー代表戦。ブラジル代表はまたもヨーロッパのチームに敗れる結末となり、6度目の優勝は2030年大会までお預けとなった。

◆【ブラジル代表の対欧州勢戦績】

※2006年ドイツ大会以降

■2006年 ドイツ大会

▼準々決勝

ブラジル代表 0－1 フランス代表

■2010年 南アフリカ大会

▼準々決勝

オランダ代表 2－1 ブラジル代表

■2014年 ブラジル大会

▼準決勝

ブラジル代表 1－7 ドイツ代表

▼3位決定戦

ブラジル代表 0－3 オランダ代表

■2018年 ロシア大会

▼準々決勝

ブラジル代表 1－2 ベルギー代表

■2022年 カタール大会

▼準々決勝

クロアチア代表 1－1（PK戦：4－2） ブラジル代表

■2026年 北中米大会

▼ラウンド16

ブラジル代表 1－2 ノルウェー代表

【ハイライト動画】ブラジルを粉砕したのはノルウェーの“怪物”！