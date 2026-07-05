オリックスが西武に3-1で勝利

先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが7回1失点の好投（5安打2奪三振）、西武の隅田　知一郎は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：オリックスが1点を追加 6回裏：オリックスが2点を追加 7回表：西武が1点を追加 注目選手：オリックスの太田　椋が1本塁打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16