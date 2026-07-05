ブラジル代表は現地時間5日、FIFAワールドカップ2026・ラウンド16でノルウェー代表と対戦する。この一戦はブラジルにとって“鬼門”となる。

今大会のブラジル代表は、グループCを2勝1分けで首位突破すると、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本代表と対戦。前半に先制を許したものの、後半に圧力をかけ続け、後半アディショナルタイムに逆転に成功。2－1で勝利を収め、ラウンド16に駒を進めた。

2002年大会以来の王座奪還を目指すブラジル代表だが、データサイト『Opta』によると、2006年大会以降すべての大会の決勝トーナメントで“欧州勢”に敗れており、今回のノルウェー代表戦では、その嫌なジンクスを打破できるか注目を集めている。さらに、ブラジル代表とノルウェー代表の通算成績は、2分2敗とブラジルは未だかつて勝利を挙げることができていない。

なお、『Opta』のスーパーコンピューターが算出したブラジル代表vsノルウェー代表の勝利予測は、それぞれ「65.6パーセント」と「34.5パーセント」と、データ上ではブラジルの優勢を予想している。

ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表の一戦は日本時間6日5時にキックオフ。勝利した場合は、メキシコ代表対イングランド代表の勝者と対戦する。

■2006年以降、ブラジル代表のW杯決勝トーナメント戦績

2006年ドイツ大会

ラウンド16 vs ガーナ代表（〇3－0）

準々決勝 vs フランス代表（●0－1）

2010年南アフリカ大会

ラウンド16 vs チリ代表（〇3－0）

準々決勝 vs オランダ代表（●1－2）

2014年ブラジル大会

ラウンド16 vs チリ代表（△1－1 PK:3－2）

準々決勝 vs コロンビア代表（〇2－1）

準決勝 vs ドイツ代表（●1－7）

3位決定戦 vs オランダ代表（●0－3）

2018年ロシア大会

ラウンド16 vs メキシコ代表（〇2－1）

準々決勝 vs ベルギー代表（●1－2）

2022年カタール大会

ラウンド16 vs 韓国代表（〇4－1）

準々決勝 vs クロアチア代表（△1－1 PK:2－4）

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