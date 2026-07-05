







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。争奪戦を勝ち抜くには莫大なコストが必要だとみられているが、米メディア『ヘビー』はなりふり構わず獲りに行くべきだと主張している。



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同メディアは「ESPNのデビッド・ショーンフィールド記者は、労使協定の失効に伴うロックアウトの可能性が迫っていることを踏まえ、ドジャースはこの問題に今こそ対応すべきだと考えている」としつつ、「もし労使交渉の結果、最終的にサラリーキャップ制度が導入されることになれば、ドジャースが資金力を武器にワールドシリーズ（WS）制覇を積み重ねることは、これまでのようには簡単ではなくなるだろう。だからこそ、今勝たなければならないという必要性はこれまで以上に高まっている」という同記者の見解を紹介。











その上で、「もし次の労使協定（CBA）でサラリーキャップ制度が導入されれば、ドジャースは今オフFA予定のスクーバルと契約するだけの資金的余裕を確保できなくなるかもしれない。そのため、トレード期限までに総力を挙げて彼の獲得に動くことが最善の選択となる可能性がある」と指摘している。



MLBと選手会で話し合われている新労使協定の交渉は先行きが不透明なだけに、自由に動ける内に動いてしまうのは一手かもしれない。



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