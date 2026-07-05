今日の運勢 7月6日（月）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月6日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月6日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？交友関係で良い出来事が起こりそう。複数で話をするときは、素の自分を出せるようにまずは深呼吸を。共通の趣味などで盛り上がることができそうです。笑顔を意識するようにしましょう。個性的なところが褒められそう。あなたらしく活躍できるので、何事もスムーズに進むことでしょう。恋愛運も良いので、気になる相手がいるならばカマかけなどせず素直になってみて。好きな所を褒めるようにすると良いかも。自由な時間が持てるので、開放的な気分に。エステやマッサージなど、日頃の疲れが取れるようなことを行いましょう。家族や親友と食事に出かけるのも楽しそう。たくさん話せば気持ちもスッキリ。やる気があって、アクティブな1日となりそうです。運動不足を感じているようならば、有酸素運動を行うと良いでしょう。汗を流すと、悩んでいたことに対して解決策が見つかりそう。にぎやかな1日となりそうです。いろいろな人から話しかけられそう。いつもよりも、ちょっと明るい声で接するようにすると好印象。新しい仕事などに繋がっていくかも。自分の気持ちを高めるために推しの写真などを見えるところに飾ってみて。好奇心が向くままに行動すると◎。気になっていたものをリサーチしたり、好きなことを学んだりしましょう。子供のころのように夢中になれて、あっという間に1日が終わるかも。寝る前に肌ケアをすると恋愛運アップ。今日は、身近なところに楽しみがあるようです。散歩や街ブラをするとワクワクしそう。美味しいものを買って帰ると吉。帰宅後は、お気に入りのラジオなどを聞きながら掃除をするのもおすすめ。仕事などやるべきことが進むようです。やりながらアイデアも思いつくことでしょう。忘れないようノートなどに書き留めておくこと。面倒な物事を後回しにせず行っていると、周りからの評価もアップ。集中できる環境作りをすると良いでしょう。部屋を片付ければ一人で行う作業も、はかどりそうです。仕事などが終わったあとは、リラックスタイムを。夜景などを見るのもおすすめ。心が癒されることでしょう。今日は、何だかぼーっとしてしまいがち。ネットを見ていると、あっという間に時間が経ってしまいそうだから、気をつけて。To Doリストなどを作り、なるべくテキパキと行動するようにしましょう！ストレスを感じると、ついつい暴飲暴食に走ってしまうかも。ストレスの原因と向き合って解決するようにしましょう。ゆったりとした音楽を聞くのもおすすめ。今日は早めに眠れるように、部屋の環境を整えてみて。ちょっとした嘘や秘密がバレてしまいそう。そうなってしまったら、素直に打ち明けて、誤解を解くようにしましょう。リラックスして話せるように、好きなお菓子やお茶を用意しておくと良いでしょう。時代の大きな流れが見えてきているタイミングです。変化の時は驚く人、悲しむ人、怒る人といろんな反応がでますが、愛する人には明るい未来が訪れます。時代の影響で理不尽な事も起きてくる世界ですが、目の前の隣人や世界をそれでも愛せるか、一歩一歩前に進みましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を習得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai