







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に浮上している中、米メディア『ヤードバーカー』は、不確定要素の多い先発陣の補強は検討対象になるのではと主張している。



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ドジャース先発陣は現在、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手が故障離脱中。また、佐々木朗希投手やエメ・シーハン投手は調子にムラがある上、ここ最近は大谷の勢いにも陰りが見え始めている。











同メディアは「ドジャースは優勝候補筆頭かもしれないが、8月3日のトレード期限を前に、まだ補強すべき点がいくつかある」としつつ、先発、ブルペン、控え野手の3点を補強ポイントとしてピックアップ。



先発については、「全体的には素晴らしい働きだが、不安材料がないわけではない。佐々木はポテンシャルを感じさせる場面こそあるものの平凡な投球で、シーハンはそれ以上に苦しんでいる。グラスノーは投球プログラムを開始し、スネルも土曜日にブルペン投球を行ったが、どちらも健康面で信頼できるタイプの投手ではない。そのため、先発ローテを強化するために少なくとも1人、できれば2人の先発を補強する必要がある」と主張している。



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