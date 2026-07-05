● カブス 0－3 カージナルス ○

＜現地時間7月4日 リグリー・フィールド＞

シカゴ・カブスが同地区3位のセントルイス・カージナルスに連敗。鈴木誠也外野手（31）は「4番・指名打者」でフル出場したが、2試合連続のノーヒット。先発登板した今永昇太投手（32）は5回途中2失点で今季7敗目を喫した。

2登板連続で中4日の出番となった今永。約1時間遅れで投じた試合開始第1球のフォーシームが甘く入り、1番ウェザーホルトに13号先制ソロを被弾。さらに四球と暴投で一死二塁とピンチを作ったが、4番バールソンと5番ウィンを連続三振に斬り、最少失点で切り抜けた。

2回表こそ三者凡退に抑えたが、3回表の先頭から2四球を与えて無死一、二塁とし、2番ヘレラの中前適時打で2失点目。続いたピンチでは3番ウォーカーを遊ゴロ併殺、4番バールソンを空振り三振に仕留めた。

5回表は先頭から連続三振を奪って二死とするも、3巡目の対戦となった1番ウェザーホルトに左中間への二塁打を浴び、二死二塁としたところで降板。4回2/3、86球を投げて4被安打、3四球、8奪三振、2失点。今季成績は5勝7敗、防御率4.28となった。

現地1日のパドレス戦で23得点を記録したカブス打線だったが、同3日のカード初戦は1対17の大敗を喫し、この日はわずか5安打で完封負け。7カードぶりの負け越しが決まった。

鈴木は3点を追う8回裏、一死二、三塁の好機で第4打席を迎えたが、4番手左腕ロメロに対して空振り三振に倒れて得点ならず。4打数無安打、3三振に終わり、今季打率.267、OPS.805に低下した。