ルイス・ハミルトンの父のクラシックカー・コレクション27台がオークションに！

2026年7月25日（土）にシルバーストン・サーキットで開催されるBRDCクラシック内のオークション「Iconic Sale」において、Iconic Auctioneersが、アンソニー・ハミルトンのコレクションを取り扱うことが発表された。

【画像】アンソニー・ハミルトン・コレクションのジャガーXJ220、XKSS、Cタイプ、Eタイプ、アストンマーティンラゴンダ、V8など（写真20点）

出品される27台のうちの多くが英国車のクラシックカーで、コレクションの目玉となるのはジャガー「XJ220」と「XKSS」のリクリエーション・モデルだ。XJ220の走行距離はわずか3,800マイルで、整備記録も完備している。

ジャガーのコレクションは他にもある。2台のCタイプのツールルーム・コピー（当時の図面や製法に基づいて忠実に再現された車両）のうち、1台は1951年のル・マン24時間レース優勝車「XKC001」、もう1台はスターリング・モスとノーマン・デューイスがドライブし、ディスクブレーキを世界的に注目させるきっかけとなった1952年ミッレ・ミリア参戦車「XKC003」を再現したモデルだ。

加えて、希少な”ヘザー（Heather）”カラーで仕上げられたシリーズ3 V12を含む3台のジャガーEタイプも出品される。

アストンマーティンは「ラゴンダ」「V8 シリーズ3」「V8クーペ」の3モデル。いずれもコンクール・デレガンスに出展可能な素晴らしいコンディションを誇るという。

続いてトライアンフからは「イタリア」と「TR5」。これは現存する唯一のプロトタイプとされており、トライアンフのTRシリーズ開発史を今に伝える貴重な実物資料として、実験車両当時の仕様に丁寧に復元された。トライアンフは他にも2台の「スピットファイア」と「GT6 MkI」が出品される。

英国車といえばミニも外せない。アンソニー・ハミルトンのコレクションには1960年代のミニ・クーパーSの全バリエーション（970 S、1071 S、1275 S）に加え、デヴィッド・ブラウンによる「ミニ・リマスタード」の特別な2台も含まれる。また、ブリティッシュ・レーシング・グリーンに仕上げられた2016年式「デヴィッド・ブラウン・スピードバックGT」も出品される予定だ。

英国車以外ではメルセデス・ベンツが出品される。白のボディにネイビーの内装という上品な組み合わせの1960年式メルセデス・ベンツ「190 SL」、ヘビー級ボクサーのビリー・ウォーカーがかつて所有していた1989年式「300SL」、そして2013年式の「C63 AMG エディション507」も含まれている。このC63 AMG エディション 507は、ちょうどルイス・ハミルトンがメルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チームで活躍していた頃にアンソニー本人が所有していた車両である。

これらのコレクションは、ルイス・ハミルトンの偉業を称えて命名された、シルバーストン・サーキットの「ハミルトン・ストレート」に隣接する施設に展示される。アンソニー・ハミルトン・コレクションを披露するにあたり、これ以上相応しい場所はないだろう。