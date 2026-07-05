







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはトレード期限でデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得に動くべきだという見方が出ている。その背景には、MLBにサラリーキャップが導入される可能性が浮上していることが挙げられる。米メディア『ヘビー』のカート・ビショップ記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手らを擁しているものの、先発ローテーションに故障者を抱えており、市場に出る可能性のある有力投手を狙うのは理にかなっている。その筆頭候補として名前が挙がるのがスクーバルだ。











さらに、スクーバル獲得を推す背景にはドジャースにとっての不透明な将来もある。労使交渉の末にサラリーキャップが導入されることになれば、ドジャースが資金力でワールドシリーズ制覇へ突き進むことは、これまでほど簡単ではなくなるかもしれない。



仮にサラリーキャップが導入され、今季3連覇を逃せば、ドジャースは歴史的な好機を失うかもしれない。その事態を避ける最善の方法が、スクーバル獲得に動くことだ。彼が加われば、ドジャースは球界最高のローテーションを手にし、もう一度頂点に立つ大きな可能性を得ることになる。



強く結びつけられているドジャースとスクーバルについて、ビショップ氏は「ドジャースは常に何としても勝利を掴む姿勢で動いているように見えるが、サラリーキャップの脅威が迫ることで、さらに切迫感が高まっている。トレード期限までに全力を挙げて彼を獲得しようと試みるのが、彼らにとって最善の策かもしれない」と言及した。





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