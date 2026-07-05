福岡ソフトバンクホークスの谷川原健太【写真：産経新聞社】


　


福岡ソフトバンクホークス　最新情報

　福岡ソフトバンクホークスの谷川原健太は5日、みずほPayPayドーム福岡で行われた千葉ロッテマリーンズ戦で途中出場。5回の左翼守備で、好プレーを見せた。
 


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　ソフトバンクが0-8と大きくリードを許して迎えた5回。この回から左翼に谷川原健太を投入した。すると、早速見せ場が訪れる。
 
　2死一、二塁で9番・友杉篤輝が捉えた打球が左翼を襲うが、これを谷川原がフェンスを恐れることなく好捕。追加点を許さない見事な守備を見せた。
 

　

 
　フェンスに激突しながらも闘志あふれるこのプレーに、球場からは大きな歓声が上がった。
 
　試合はソフトバンクが1-8で敗戦。好プレーを見せた谷川原は、打撃では2打数0安打の成績だった。
 
　今季でプロ11年目の谷川原は、捕手登録ながらも外野守備で存在感を発揮。6月7日のDeNA戦では右翼守備でも好捕を見せた。
 
　ここまでの打撃成績は、41試合の出場で打率.211、2打点。打撃でもさらにアピールできるか注目だ。







　


【動画】フェンスに激突も…谷川原健太のファインプレー
DAZNベースボールのXより
 

　

 

捕ってます！

一直線で落下地点へ
谷川原健太 フェンスを恐れぬ好プレー

⚾️ソフトバンク×ロッテ

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】