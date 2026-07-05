福岡ソフトバンクホークス 最新情報
福岡ソフトバンクホークスの谷川原健太は5日、みずほPayPayドーム福岡で行われた千葉ロッテマリーンズ戦で途中出場。5回の左翼守備で、好プレーを見せた。
サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！
今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］
ソフトバンクが0-8と大きくリードを許して迎えた5回。この回から左翼に谷川原健太を投入した。すると、早速見せ場が訪れる。
2死一、二塁で9番・友杉篤輝が捉えた打球が左翼を襲うが、これを谷川原がフェンスを恐れることなく好捕。追加点を許さない見事な守備を見せた。
フェンスに激突しながらも闘志あふれるこのプレーに、球場からは大きな歓声が上がった。
試合はソフトバンクが1-8で敗戦。好プレーを見せた谷川原は、打撃では2打数0安打の成績だった。
今季でプロ11年目の谷川原は、捕手登録ながらも外野守備で存在感を発揮。6月7日のDeNA戦では右翼守備でも好捕を見せた。
ここまでの打撃成績は、41試合の出場で打率.211、2打点。打撃でもさらにアピールできるか注目だ。
【動画】フェンスに激突も…谷川原健太のファインプレー
DAZNベースボールのXより
捕ってます！
一直線で落下地点へ
谷川原健太 フェンスを恐れぬ好プレー
⚾️ソフトバンク×ロッテ
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】