FIFAワールドカップ2026・ラウンド16が4日に行われ、パラグアイ代表とフランス代表が対戦。パラグアイは優勝候補筆頭に長い時間スコアレスで粘ったものの、キリアン・エンバペの決勝点を許して大会敗退となった。

同試合はパラグアイによる南米らしさ全開のマリーシア連発が話題に。あの手この手でフランスの妨害を図ったが、ウズベキスタン人のイルギス・タンタシェフ主審は、パラグアイに対して1枚もカードを出さず。逆にフランスに対しては3枚のイエローカードが提示されていた。

データサイト『Opta』によると、パラグアイ代表がW杯の試合で1枚もカードを受け取らなかったのは、1998年フランス大会のグループステージ第3節ナイジェリア戦以来、18試合ぶりの出来事になった。『Opta』は「紳士的だ」と皮肉を添えて伝えている。

▼パラグアイ代表のカード履歴

98年フランス：ナイジェリア戦（0）

98年フランス：フランス戦（黄5）

02年日韓：南アフリカ戦（黄4）

02年日韓：スペイン戦（黄3）

02年日韓：スロベニア戦（黄、赤1）

02年日韓：ドイツ戦（黄2、赤1）

06年ドイツ：イングランド戦（黄1）

06年ドイツ：スウェーデン戦（黄5）

06年ドイツ：トリニダード・トバゴ戦（黄2）

10年南ア：イタリア戦（黄1）

10年南ア：スロバキア戦（黄1）

10年南ア：ニュージーランド戦（黄2）

10年南ア：日本戦（黄1）

10年南ア：スペイン戦（黄4）

26年北中米：アメリカ戦（黄4）

26年北中米：トルコ戦（黄1、赤1）

26年北中米：オーストラリア戦（黄1）

26年北中米：ドイツ戦（黄2）

26年北中米：フランス戦（0）

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