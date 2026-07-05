FIFAワールドカップ2026・ラウンド16が現地時間4日に行われ、カナダ代表とモロッコ代表が対戦した。

今大会共催国のカナダ代表と、前回のカタール大会でアフリカ勢最高順位の4位に入ったモロッコ代表のゲームは、前半はカナダ代表が主導権を握ったものの、均衡は破れずにハーフタイムへ突入する。

スコアレスで後半へ折り返すと、試合は立ち上がりに動く。50分、モロッコ代表は敵陣右サイドでフリーキックを獲得すると、アクラフ・ハキミがボールをマイナス方向へ繋ぎ、フリーになったアゼディン・ウナヒがミドルシュートを沈めた。

モロッコ代表が1点をリードして終盤へ突入すると、82分にはカウンターの流れからモロッコ代表がリードを広げる。ペナルティエリア右のスペースでスルーパスを呼び込んだブライム・ディアスが、切り返してマイナスへ落とすと、最後はウナヒが浮き球でゴールネットを揺らした。

勢いに乗るモロッコ代表は85分、ソフィアン・ラヒミのヘディングシュートがクロスバーを叩き、あわや3点目と思われるシーンも。迎えた後半アディショナルタイムには、B・ディアスのスルーパスに抜け出したラヒミが、冷静に左足で流し込み、勝利を決定的なものとした。

試合はこのままタイムアップ。モロッコ代表は90分間を通して決定機の数が非常に多かったわけではないが、チャンスを確実に仕留めきり、終わってみれば3ゴール。大会一番乗りで準々決勝へ駒を進めた。

勝利したモロッコ代表は現地時間9日、パラグアイ代表vsフランス代表の勝者と対戦する。

【スコア】

カナダ代表 0－3 モロッコ代表

【得点者】

0－1 50分 アゼディン・ウナヒ（モロッコ代表）

0－2 82分 アゼディン・ウナヒ（モロッコ代表）

0－3 90＋8分 ソフィアン・ラヒミ（モロッコ代表）

【ハイライト動画】モロッコが3ゴール快勝でカナダを下す