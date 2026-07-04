







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはすでに野球界最高のチームとされているが、現状に満足する球団ではない。ポストシーズンでの優位性をさらに高めるため、トレード期限でデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得に動く可能性がある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁しているものの、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、エドウィン・ディアス投手の故障により、ポストシーズンでの余裕が狭まる懸念がある。











そこで、補強の筆頭候補として挙がっているのがスクーバルだ。スクーバルはア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞した左腕で、今季は軽度の肘の手術から復帰したばかりだが、その実績を考えればトレード市場で大きな注目を集める存在であることに変わりはない。



一方のタイガースは、今季苦戦しており、売り手に回る可能性が高まっている。スクーバルはワールドシリーズ終了後にフリーエージェント（FA）となる見込みで、少なくとも4億ドル（約650億円）規模の契約を得ると予想されているため、タイガースが価値を最大化するなら今がそのタイミングだ。



オフシーズンから噂されているドジャースとスクーバルの関係について、ケルマン氏は「この動きはずっと噂されており、過熱は否定できない。彼は移籍するだろうという見方が業界内で強まっているため、ドジャースは最有力候補だと広く見なされている」と言及した。





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