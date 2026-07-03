現役時代は、「周りに合わせる」ことが円滑な人間関係につながる場面も多かったかもしれませんが、定年後は状況が変わります。今回は、老後の家計を守るための「断ること」の大切さを解説します。※サムネイル画像：amanaimages

現役時代は、「周りに合わせる」ことが円滑な人間関係につながる場面も多かったでしょう。会社の飲み会や冠婚葬祭、職場でのお付き合いなど、「みんなが参加するから」「断ったら悪いから」と考えて行動することも、社会人としては自然なことでした。

しかし、定年後は状況が変わります。年金額や貯蓄額、健康状態、家族構成などは家庭によって異なるためです。老後の家計を守るためには、「周りはどうしているか」ではなく、「わが家に必要か」という視点で判断することが大切になります。今回は、老後の家計を守るための「断ること」の大切さを解説します。

◆「みんなやっている」は、お金を使う理由にならない

退職後は自由な時間が増える一方で、人付き合いの形も変わります。趣味のサークル、ランチ会、旅行、ゴルフ、習い事、地域活動など、どれも人生を豊かにしてくれるものです。

しかし、ここに落とし穴があります。「みんな参加するから」「友人がやっているから」という理由だけで続けていると、気づけば毎月数万円、年間で数十万円の出費になることも珍しくありません。例えば、月に3回のランチ会で月5000円、年に2回の旅行で計20万円。こうした支出が「自分たちの人生にとって本当に必要か」という問いなしに、なんとなく続いてしまうケースは問題です。

というのも、1つひとつは納得して支払っていても、積み重なると家計への影響は大きくなるからです。

◆断ることも家計管理の1つ

現役時代は、お付き合いを断ることで仕事に影響することもありました。そのため、無理をして参加していた人も多いでしょう。

でも、老後は違います。「今回は遠慮しておくね」「予算を決めているから、ごめんなさい」「この時期は体調が不安定だから、次の機会に」。その一言で済む場面がほとんどです。むしろ、シニア世代が健康や家計を理由に参加を控えることは、周囲からも理解されやすくなっています。

家計を守るために断ることは、決してケチではありません。むしろ、限られた年金の中で、自分たちの人生にとって本当に大切なことにお金を配分する、賢明な判断といえます。

◆判断基準は「わが家に必要か」

老後の家計は、一人ひとり、家庭ごとに全く異なります。実際、年金額、持ち家か賃貸か、医療費、介護への備え、貯蓄額などそれぞれ状況は異なります。そのため、友人や知人と同じお金の使い方が、自分の家庭にも合っているとは限りません。

買い物でも旅行でも習い事でも、「わが家の家計に合っているか」「今の暮らしに必要か」を基準に考えることが、無理のない家計につながります。

◆老後は「周り」より「わが家」を優先

「みんながやっているから」「断ったら悪いから」という理由だけでお金を使っていると、知らないうちに支出は膨らんでいきます。

反対に、「わが家には必要か」という基準で選ぶようになると、本当に大切にしたいことへ使えるお金が増えます。

老後の家計を守るために必要なのは、周りと同じようにお金を使うことではありません。自分たちの収入や暮らしに合ったお金の使い方を続けることです。その積み重ねが、一生貧乏や老後破産を防ぐことにつながるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）