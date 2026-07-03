現役時代は、「周りに合わせる」ことが円滑な人間関係につながる場面も多かったでしょう。会社の飲み会や冠婚葬祭、職場でのお付き合いなど、「みんなが参加するから」「断ったら悪いから」と考えて行動することも、社会人としては自然なことでした。

しかし、定年後は状況が変わります。年金額や貯蓄額、健康状態、家族構成などは家庭によって異なるためです。老後の家計を守るためには、「周りはどうしているか」ではなく、「わが家に必要か」という視点で判断することが大切になります。今回は、老後の家計を守るための「断ること」の大切さを解説します。

◆「みんなやっている」は、お金を使う理由にならない

退職後は自由な時間が増える一方で、人付き合いの形も変わります。趣味のサークル、ランチ会、旅行、ゴルフ、習い事、地域活動など、どれも人生を豊かにしてくれるものです。

しかし、ここに落とし穴があります。「みんな参加するから」「友人がやっているから」という理由だけで続けていると、気づけば毎月数万円、年間で数十万円の出費になることも珍しくありません。例えば、月に3回のランチ会で月5000円、年に2回の旅行で計20万円。こうした支出が「自分たちの人生にとって本当に必要か」という問いなしに、なんとなく続いてしまうケースは問題です。

というのも、1つひとつは納得して支払っていても、積み重なると家計への影響は大きくなるからです。

◆断ることも家計管理の1つ

現役時代は、お付き合いを断ることで仕事に影響することもありました。そのため、無理をして参加していた人も多いでしょう。

でも、老後は違います。「今回は遠慮しておくね」「予算を決めているから、ごめんなさい」「この時期は体調が不安定だから、次の機会に」。その一言で済む場面がほとんどです。むしろ、シニア世代が健康や家計を理由に参加を控えることは、周囲からも理解されやすくなっています。

家計を守るために断ることは、決してケチではありません。むしろ、限られた年金の中で、自分たちの人生にとって本当に大切なことにお金を配分する、賢明な判断といえます。

◆判断基準は「わが家に必要か」

老後の家計は、一人ひとり、家庭ごとに全く異なります。実際、年金額、持ち家か賃貸か、医療費、介護への備え、貯蓄額などそれぞれ状況は異なります。そのため、友人や知人と同じお金の使い方が、自分の家庭にも合っているとは限りません。

買い物でも旅行でも習い事でも、「わが家の家計に合っているか」「今の暮らしに必要か」を基準に考えることが、無理のない家計につながります。

◆老後は「周り」より「わが家」を優先

「みんながやっているから」「断ったら悪いから」という理由だけでお金を使っていると、知らないうちに支出は膨らんでいきます。

反対に、「わが家には必要か」という基準で選ぶようになると、本当に大切にしたいことへ使えるお金が増えます。

老後の家計を守るために必要なのは、周りと同じようにお金を使うことではありません。自分たちの収入や暮らしに合ったお金の使い方を続けることです。その積み重ねが、一生貧乏や老後破産を防ぐことにつながるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）